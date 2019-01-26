Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklar için Forum Bornova'da bağış toplanacak

İzmirli lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin'in hikayesi, tüm Türkiye'de duyarlı vatandaşları harekete geçirirken, minik Öykü ve diğer ilik nakli bekleyenler tüm çocuklar için Forum Bornova'de kök hücre bağışları kabul edilecek.

3,5 yaşındaki Öykü Arin'in hikayesi, başta Türkiye'de olmak üzere tüm dünyada yayıldı. Türkiye'de on binlerce gönüllü, Antalya'da tedavisi süren minik Öykü ve diğer tüm lösemili çocuklar için bağış kampanyalarına destek verdi. "Umut Ol, Donör Ol" kampanyası kapsamında, Forum Bornova 26-27 Ocak 2019 tarihlerinde bağış toplanacak. Kızılay iş birliğinde yapılacak kök hücre bağış etkinliği kapsamında görevliler, Forum Bornova'da iki gün boyunca 12.00-20.00 saatleri arasında Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklar için kan bağışlarını kabul edecek.

Öykü'nün hikayesi ve yardım kampanyası hakkında detaylı bilgiye ise www.oykuarineumutol.com isimli internet sitesi veya @oykuarineumutol isimli sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği kaydedildi.