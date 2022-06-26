Öykü Gürman Bergama'yı coşturdu

Uluslararası Bergama Festivali çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında sahne alan Öykü Gürman, sevilen şarkılarıyla Bergama'yı coşturdu.

Türkiye'nin ilk yerel festivali olan Uluslararası Bergama Festivali, 6. gününü geride bıraktı. Gündüz etkinlikleri Festival Koşusu ile başlarken; koşu, tıp dünyasında ‘hekimlerin babası' olarak tanınan Galenos adına düzenlendi.

Profesyonel atletler, Bergama Endüstri Meslek Lisesi önünden verilen start ile Bergama'nın tarihi sokaklarında koştu. Halk koşusunun da düzenlendiği etkinlikte Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da vatandaşlarla birlikte 5 kilometrelik koşuya katıldı.

“Kültürel miras taşıyıcılığı misyonumuz ile geleneklerimizi gelecek nesillerimize aktarmaya devam ediyoruz” diyen Başkan Koştu, ilçenin birçok mahalle, cadde ve sokaklarında gösteriler yapan misafir ekiplere veda gösterileri ardından teşekkür plaketlerini takdim etti.

Festivalin akşam etkinliklerinde ise Öykü Gürman sahne aldı. Sahne performansı ile hayranlarına keyifli bir konser yaşatan Öykü Gürman, büyük alkış aldı. Her bir sevilen şarkısını hayranları ile birlikte söyleyen Öykü Gürman'a konser sonunda Bergama kağıdı parşömenden yapılan plaketi takdim eden Başkan Koştu, konseri ile festivale renk katan sanatçıya teşekkür etti.