Oyuncu eğitmeninden oyunculuk kurslarına karşı önemli uyarı

Öztürk, "Oyuncu adayları alacağı eğitimin içeriğini önceden sorgulamalı" dedi.

İzmirli oyuncu ve oyuncu eğitmeni Çağrı Öztürk, bugüne kadar sinema filmi, dizi ve reklam gibi birçok projede yer almasının yanı sıra 2017 yılından itibaren de İzmir'de oyunculuk eğitimi vermeye devam ediyor. Bu sürede onlarca öğrenci yetiştiren Çağrı Öztürk'ün birçok öğrencisi sektörde önemli projelerde yer almaya başladı. Ancak tüm dünyayı etkileyen pandemi, oyunculuk sektörünü de derinden etkiledi. Tiyatroların kapatıldığı ve dizi sektörünün kısıtlı devam ettiği dönemde Öztürk, kısıtlamalar ve sağlık çekinceleri sebebiyle öğrenci sayısının düştüğünü söyledi. Öztürk, "10 kişilik sınıflarım vardı, pandemiyle beraber kapandık. Belli başlı öğrencilerim ve projelerim vardı, hepsi yarım kaldı. Korona virüs korkusundan ve yaş sınırına takılan öğrencilerim gelemediği için işim durma noktasına geldi. Bir süre sonra açılma oldu ama açıldıktan sonra da öğrencilerimin sayısı yüzde 60 oranında düştü. Bundan sonra da toparlayamadık. Tiyatrolar kapalı, dizi sektörü de kısıtlı ilerliyor. Buca'da bir atölyede çalışıyordum orası kapandı, şimdi de arkadaşlarımın atölyelerini kiralıyorum. Dilerim en kısa zamanda korona virüs süreci biter" dedi.

"Her önüne gelen bu işi yapamaz"

Oyunculuk eğitimi veren atölyelerin son zamanlarda artış gösterdiğini belirten Çağrı Öztürk, “Bunların birçoğu ‘sınıfı dolduralım, eğitim verelim, sertifika verelim ve yollarında başarılar dileyim' mantığıyla çalışıyorlar. Öğrencileri müşteri olarak görüyorlar ve para odaklı bakıyorlar. Eğitimlerinin içeriği bile kulaktan dolma bilgilerden oluşuyor. O bilgilerle hiçbir şey bilmeyen kişileri endeksleyip sözde bir katılım sertifikası verip 'görüşürüz' deyip yolluyorlar. Eğitim aldığını sanan öğrenciler olabiliyor. Eğitim verdiğini zanneden kişiler de piyasayı engellemiş oluyor. Çünkü oyuncu yetişmiyor, yetişse de yetersiz kalıyor. Her önüne gelen bu işi yapamaz. Bu işi yapan kişiler hem insanların duygularını istismar ediyorlar hem de ceplerini yakıyorlar. Bu tarz işletmeler senet bile yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

"Oyuncu adayları önce alacağı eğitimi sorgulamalı"

Oyunculuk eğitimi almak isteyen kişilerin eğitim sırasında karşılaşacakları hakkında bilgi veren Öztürk, “Oyuncu adayı eğitim almak istiyorsa önce bunun içeriğine bakmalı. Hangi eğitimlerin verildiğini sorduktan sonra bunun içeriğini de sorgulamalı. Mesela temel oyunculukta neler yapılıyor, diksiyon nedir açıklasınlar. Bu kişiler, 'belli bir zaman sonra sizi dizilere, projelere yollayacağız' diyorlarsa bilin ki o para tuzağıdır. Bunları denetleyen olmadığı için piyasa serbestleşti. Bir ofis açan kişi, ajans adı altında eğitmen tutarak sözde oyunculuk eğitimi veriyor. Öğrencilerin bunlara dikkat etmesi gerekli" diye konuştu.

Oyuncu olmak isteyenlere tavsiyeler

Öztürk, oyuncu olmak isteyen kişilerin ne istediğini bilmelerinin gerekli olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oyuncu mu olmak istiyor yoksa ünlü mü olmak istiyor? Oyuncu ile ünlü arasında çok fark var. Oyuncu olmak istiyorlarsa önce ayna karşısına geçip kendileriyle tanışmaları gerekli. Eğitim tek başına yetmez. Kendi içerisinde bir yetenek hissediyorsa bunu eğitimle harmanlayıp iyi bir dereceye geldikten sonra onları keşfedecek yapımcı veya yönetmenler olur. Oyunculuk eğitimi alan kişilerin mutlaka bir meslekleri olması lazım. Bunu ilk başlarda hobi olarak yapmaları gerekli. İş ciddiye bindikten fikirlerini değiştirebilirler. Hobi olarak yapmazlarsa çok yıpranabilirler, sabır isteyen bir iş."

Çağrı Öztürk, bugüne kadar yetiştirdiği birçok öğrencisinin sektörde önemli projelerde yer aldığını da ifade ederek, "Yönetmen arkadaşlarım festival filmleri için gelip benden öğrenci istiyorlar. Başka ajanslar geliyor, ben o öğrencileri gönül rahatlığıyla sunabiliyorum. Ben kişiyi analiz ettikten sonra rol bakıyorum. Gelen rolün öğrencime göre değerlendiriyorum ve kaldırıp kaldıramayacağına bakıyorum" dedi.