Oyuncu Selma Güngör, MÜZSAN İstanbul'da başkan yardımcısı

İzmir'de yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Selma Güngör, Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

İstanbul'da bir otelde gerçekleşen açılış ve seçim gecesinin sunuculuğunu Gazeteci Habib Babar ve Oyuncu Selma Güngör yaptı. MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu'nun da katıldığı programda, federasyonun İstanbul şube başkanlığına Rahmi Akkuş getirildi. Oyuncu Selma Güngör de başkan yardımcılığına seçildi.

Sanatçıların sosyal haklarının sonuna kadar savunucusu olacaklarını dile getiren İl Başkanı Rahmi Akkuş, "Selma Hanım sanatın mutfağında yetişmiş zorlukları bilen ve çözüm için federasyonumuza desteği olacak arkadaşlarımızdan birisi. Bizlerle aynı ekipte olmayı kabul ettiği için mutluyuz." dedi.

İzmir'de yaşayan başarılı sinema ve dizi oyuncusu Selma Güngör ise, federasyonun misyonuna ve vizyonuna uygun çalışmalar yapacaklarını, tüm meslektaş ve sanatçıların haklarını koruyacaklarını ifade etti.