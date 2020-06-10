Öz-Haber İş'ten ücretsiz ulaşım müjdesi

Öz-Haber İş Sendikası Genel Başkanı Harun Tüz, İzmir PTT kargo dağıtım merkezinde çalışan taşeron işçilerle bir araya gelerek, şehir içi ücretsiz ulaşım noktasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulanacaklarını söyledi.

Öz-Haber İş Sendikası Genel Başkanı Harun Tüz beraberinde İzmir Şube Başkanı Sefa Tuğdar ile birlikte, PTT kargo dağıtım merkezinde çalışan taşeron işçilerle bir araya geldi. Sendika olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili çalışanlara bilgi veren Tüz, her anlamda çalışanların hakkını korumak ve iyileştirmeler yapmak için hem görüşmelerinin hem de girişimlerinin devam ettiğini ifade etti. Tüz, “Başta PTT Genel Müdürümüz olmak üzere genel müdür yardımcıları ve illerde bulunan il müdürleri ile siyasileri ziyaret edip, çalışan kardeşlerimizin haklarının iyileştirilmesi noktasında görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca Ankara'da yaptığımız ücretsiz ulaşım kartı başvurusunu İzmir'de da yapacağız. Bu anlamda çalışan arkadaşlarımızın haklarının iyileştirilmesi için Öz-Haber İş Sendikası olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Tüz, İzmir'de sorunları yetkililer ile de görüştüklerine vurgu yaparak, “Bu anlamda bize destek veren ve sizlerin haklarını iyileştirme noktasında desteklerini esirgemeyen yöneticilere teşekkür ediyoruz. Çalışan personellere, ulaştırma, maaş ve eğitim gibi konularda iyileştirme yapılması için girişimlerimiz devam ediyor. İnşallah en kısa sürede haklarımızı alıp, daha rahat ve huzurlu bir şekilde yaptığımız kamu hizmetini devam ettireceğiz” dedi.

Sendika Başkanı Tüz, ayrıca taşeron firmada çalışan personellerin PTT'nin kendi bünyesine geçirilmesi için sendika olarak çalışma yaptıklarını da sözlerine ekledi.