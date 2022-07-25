Ozan Gençalp, Alaçatıspor başkanı oldu

Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ozan Gençalp, Soner Varhan'ın kulüp başkanlığından ayrılması üzerine, yönetim kurulunca kulüp başkanı olarak seçildi.

2019 yılının Ağustos ayında kulüp başkanlığına seçilen ve 2021 Şubat ayında gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında güven tazeleyen Soner Varhan'ın, iş yoğunluğu nedeniyle başkanlık görevinden ayrılmasıyla, kulüp yönetim kurulu olağanüstü toplantı yaptı. Durumu değerlendiren Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü yönetim kurulu kulüp başkanlığına, başkan yardımcılığı görevini yürüten Ozan Gençalp'i oybirliği ile seçti.

Ozan Gençalp'in kulüp başkanlığına seçildiği bilgisi, kulübün sosyal medya sayfasından da duyuruldu.

"Desteğinizi esirgemeyin, her şey Alaçatıspor için"

2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Alaçatıspor'da zorlu bir görev üstlendiğini belirterek, kulüp başkanı olarak ilk açıklamasını yapan Ozan Gençalp, "Bu zorlu görevi, formasını da giymek onurunu duyduğum, top koşturduğum Alaçatıspor'da, Alaçatılılık ruhuyla, Alaçatıspor'un derin sevgisiyle üstlendim. Yönetim kurulu üyelerimle, en büyük destekçimiz Çeşme Belediye Başkanımız Ekrem Oran'ın bu yeni dönemimizde de yine en büyük destekçimiz olacağı inancıyla, Alaçatı esnafımız ile iş insanlarımızın desteği ve ateşleyici gücümüz taraftarımızın desteği ile Alaçatıspor'umuza başarılarla dolu bir sezon yaşatacağımıza inanıyorum. Öncelikli olarak, 2022-2023 sezonunun güçlü kadrosunu oluşturmak için yönetim kurulumla birlikte sıkı bir çalışma yapacağız. Alaçatıspor camiasının bize güvenmesini, kulübün başarısı için gece gündüz demeden çalışacağımıza inanmasını ve bizden yeni dönemimizde desteğini esirgememesini diliyorum. Her şey Alaçatıspor için" dedi.