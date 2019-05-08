Özdemir: "3600 Ek Gösterge tüm sağlık çalışanlarını kapsamalıdır"

Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, 3600 Ek Göstergenin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini söyledi.

"Bilindiği üzere tüm kamu çalışanlarında olduğu gibi sağlık çalışanlarının da en önemli gündem maddelerinden birisi 3600 ek gösterge konusudur" diyen Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, ek göstergenin tüm sağlık çalışanlarını kapsadığını belirtti. Özdemir, "Sürecin henüz netleşmemesi sağlık çalışanları arasında kafa karışıklığına neden olmaktadır. Öğretmen, din görevlisi, polis denildiğinde bir unvan ayrımı söz konusu değilken, sağlık çalışanları söz konusu olduğunda ise; ebe, hemşire, sağlık memuru gibi ayrım yapılmaktadır. Oysa sağlık hizmetleri bir bütündür. Hemşiresinden, sağlık memuruna, ebesinden, sağlık teknisyenine kadar sağlık hizmetleri içinde görev yapan tüm branşlar aynı görev bilinciyle hareket etmektedirler. Sağlık çalışanları mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak fedakarca, ekip ruhu içinde insanımıza hizmet vermektedir. Bu nedenle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak 3600 ek göstergenin yalnızca belli branşları değil, diğer unvanlardaki tüm sağlık çalışanlarını da kapsaması gerektiğini ifade ediyoruz” diye konuştu.