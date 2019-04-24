Özdemir: "Ebelere 24 saat kreş hizmeti sağlanmalı"

Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, hastanelerde görevli ebelere 24 saat kreş hizmeti imkanı sağlanması gerektiğini söyledi. Özdemir, “Ebelerimizi, çalışma hayatlarının yoğunluğu ile aile sorumlulukları arasında sıkışmaktan kurtaracak tedbirler alınmalı; bu çerçevede onlara 24 saat kreş hizmeti imkanı sağlanmalıdır" dedi.

"Ebelik dünyanın en eski mesleklerinden biridir ve tüm kültürlerde insanın doğumunu gerçekleştirdiği için de kutsal kabul edilmektedir" diyen Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Elbette bu durum bizim toplumumuz için de geçerlidir. Öyle ki bizim medeniyetimizde ebeye gösterilen hürmet, anneye gösterilen hürmetten ayrı tutulmamıştır. Doğum öncesinde annelere uzattıkları yardım elini, doğan bebekle birlikte zirveye taşıyan ebelerimiz; bilgileriyle, tecrübeleriyle, fedakarlıklarıyla nesillerimizin sağlıklı olmasında büyük pay sahibidirler" şeklinde konuştu.

Özdemir, hastanelerde görevli ebelere 24 saat kreş hizmeti imkanı sağlanması gerektiğini ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Tüm bunlara karşın kutsal mesleklerini icra ederken, birtakım sorun ve ihtiyaçlarla boğuştuklarını da unutmamamız gerekir. Bunların en başında ebelik, tüm sağlık çalışanları gibi aşırı hassasiyet gerektiren bir meslek olmasına rağmen ülkemizde ne yazık ki aşırı iş yükü sorunuyla ezilmektedir. Bu yükün azaltılması için Sağlık Bakanlığı'nın son yıllarda bazı adımlar attığı doğrudur. Tüm ebe arkadaşlarımıza gerek mesleki yaşamlarında gerekse sosyal yaşamlarından huzur ve mutluluklar diliyorum; ancak geçmişten gelen yanlış istihdam politikaları nedeniyle ebelik, Türkiye'de istihdam açığı en yüksek meslek gruplarından biri olmayı sürdürmektedir. Bu açık bir an önce giderilerek ebelerimiz yoğun iş yükünden kurtulmalıdır. Böylece kutsal mesleklerini daha üstün moral ve motivasyonla yürüteceklerdir. Sağlık hizmetlerinin fedakar emekçisi ebelerimizin; çalışma ortamları, sosyal hayatları, ekonomik ve özlük hakları konularında da birtakım sorunları bulunmaktadır. Örneğin; çalıştıkları kurumlarda meslekleri ile örtüşmeyen bazı görevleri yapmaya zorlanmaktadırlar. Tüm hekim dışı personel gibi ebelerimizin yaşadığı döner sermaye ek ödeme adaletsizliği de bir an önce giderilmelidir. Mesleğinde ilerlemesi ve uzmanlaşması noktasında gerekli eğitim imkanları sağlanmalıdır. Ebelerimizi, çalışma hayatlarının yoğunluğu ile aile sorumlulukları arasında sıkışmaktan kurtaracak tedbirler alınmalı; bu çerçevede onlara 24 saat kreş hizmeti imkanı sağlanmalıdır. Sağlık-Sen, ebelerimizin yaşadığı sorunların çözüme kavuşması noktasında yürüttüğü sendikal mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürecektir."