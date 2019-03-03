Özdere'de coşkulu seçim ofisi açılışı

Menderes Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu'nun Özdere'deki seçim ofisi açılışı binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Başkan Soylu açılışta Özdere için müjdelerini de sıraladı.

Menderes Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Menderes Belediye Başkan Adayı Bülent Soylu'nun Özdere seçim ofisi yoğun katılımla açıldı. Konvoy eşliğinde Özdere'ye gelen Başkan Soylu, hemşehrilerinin sevgi gösterileriyle karşılandı. Miting havasında geçen açılışta Başkan Soylu, yeni dönemde Özdere'ye yapacağı projelerin müjdesini verdi.

Turizmin merkezi

Seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Başkan Soylu, 2014 yılında göreve geldiğinde Özdere'yi turizmin merkezi yapmak için canla, başla çalıştıklarını hatırlatarak, “2014 yılında verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik. Özdere'mizi turizmin merkezi yapmak için ne gerekiyorsa yaptık. Özdere Meydanı'mızı ve İzmir'in ikinci Kordon'u olan Çukuraltı Sahil Yolu'muzu ilçemize kazandırdık, sahil bölgemize hizmet verecek polikliniğimizi hizmete soktuk” dedi.

Doğalgaz sözü

Yeni dönemde de Özdere'nin ihtiyacı olan projeleri hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Soylu, “2019 yılında Özdere'mizi doğalgazla buluşturuyoruz. Temiz enerji doğalgaz ile artık vatandaşlarımızı kömür taşıma, odun taşıma derdinden, isten, pisten, çileden kurtaracağız. Doğalgazın bölgeye gelmesi ile turizmde de Özdere'miz şahlanacak” ifadelerini kullandı.

Hastane müjdesi

Sahil bölgesine hastane kazandıracaklarını da müjdeleyen Soylu, “Menderes'imize verdiğimiz hastane sözümüzü tuttuk, Eylül ayında inşallah hastanemiz açılacak. Sahil bölgemize de hizmet verecek 25 yataklı devlet hastanemizi de yeni dönemde kazandıracağız” diye konuştu.

Özdere-Gümüldür Sahil Yolu

Çukuraltı Sahil Yolu'nun ardından ikinci sahil yolunu da yeni dönemde ilçeye kazandıracaklarını kaydeden Başkan Soylu, “Özdere Orta Mahalle-Gümüldür Sahil Yolu'nu da 31 Mart sonrasında ilçemize kazandıracağız. Verdiğimiz sözleri nasıl bugüne kadar yerine getirdiysek yeni dönem için verdiğimiz tüm sözleri de görev süremizde yerine getireceğiz” dedi.

Modern pazar yeri ve kültür merkezi

Özdere için pazar yeri projesinin de hazır olduğunu ifade eden Başkan Soylu, şöyle konuştu: “Özdere'miz modern bir pazar yerine kavuşacak. Artık hemşehrilerimizi sokak aralarında pazar derdinden kurtaracağız. Pazar yerimizin yanı sıra kültür merkezimizi de mahallemize kazandıracağız. Özdere'miz turizmin yanı sıra kültür ve sanatta da herkesin uğrak noktası haline gelecek."