Özdere'deki kafe yıkıldı, alan halka açılacak

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Özdere'de Çukuraltı Sahil Yolu projesi kapsamında bir önceki dönemde yapılan kafeyi, mahkeme kararı doğrultusunda kaldırdı. Yaklaşık 800 metrekare alanı kaplayan bölüm, halka açılarak yeniden plaj olarak kullanılacak. Özdere sakinleri yıkımı sevinçle karşılarken Başkan Kayalar, “Plajı halkımız kullansın, burada bir rant oluşmasın istiyoruz” dedi.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere sakinleri, AK Parti'li Bülent Soylu döneminde Çukuraltı Sahil Yolu projesi kapsamında yapılan kafeye tepki göstermiş, Temiz İzmir Derneği ise plaja dahil olan bölümün kafe olarak kullanılmasının yasal olmadığı gerekçesiyle konuyu yargıya taşımıştı. Yerel seçimlerde seçilen CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, kafenin kaldırılmasına yönelik mahkeme kararını uygulayarak yaklaşık 800 metrelik alanın yeniden halka açılıp plaj olarak kullanılacağını duyurdu. Başkan Kayalar, yıkılan kafe alanını ve sahil yolunu incelerken, Özdere sakinleri de yıkımı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Kayalar'a teşekkür etti.

“Üzerine beton atılması doğaya ihanet”

Başkan Kayalar, “Bizim amacımız, plajımızı halkımıza açmak. Plajı halkımız kullansın, burada bir rant oluşmasın. Plaj kumunun oluşması için çok uzun yıllar gerekiyor. Üzerine beton atılması doğaya ihanet. Buradan gelip geçerken üzülüyordum. Artık bu utancı ortadan kaldırıyoruz. Çok mutluyum. İnşallah bu kumsallarımızı hiç kimse kirletemeyecek, üzerine beton atamayacak. Biz bunun her zaman takipçisi olacağız. Yaz sezonu geldi. Yıkımdan sonra kumsal temizlemesi yapılacak ve bu bölümü, çok kısa sürede vatandaşın hizmetine açacağız” diye konuştu.

“Rantın elinden aldı, halkın eline teslim ediyor”

Konuyu yargıya taşıyan Temiz İzmir Derneği Başkanı Nivent Kurtuluş da "Özdere halkı bizi arayarak ‘sahilimizin üstüne beton dökülüyor, ne yaptıysak sözümüzü dinletemedik' dedi. Dünyanın hiçbir yerinde sahile beton dökülmez ama burada döküldüğünü gördük. Hem de hasırlı demirlerle beton dökülmüş. Hemen davamızı açtık. Davayı kazandık ama eski yönetim buraya tekrar bir plan yaptı. O plana da dava açtık ve onu da kazandık. Başkanımız sağ olsun, mahkeme kararlarını uyguladı ve yıkım başladı. Hepimiz mutluyuz. Burası kamu yeri. Ranta teslim edilmemeliydi. Başkan da rantın elinden aldı, halkın eline teslim ediyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaş memnun

Özdere halkı da yıkımdan oldukça memnun olduklarını, bölümü bir an önce plaj olarak kullanmak istediklerini söyledi. Suna Erdoğan isimli vatandaş “Çok mutluyuz. Baştan beri burayı protesto ediyorduk. Hiçbir zaman da gelmedik. Yıkılması için imza toplayan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Yıkım kararı çıktığı için çok mutluyuz. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz” derken, Feride Yılmaz isimli vatandaş da "Burası halka açık bir yer. Bu şekilde kapatılarak haksız kazanç sağlanması hepimize ters geliyordu. Bugün çok mutluyuz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Tüliz Altuna isimli vatandaş ise “Ben de imza toplayanlardan biriyim. Bu bizim çok rahatsız edici bir olaydı. Sahili işgal ediyordu. Şimdi çok mutluyuz. Yıkım gününü iple çekiyorduk” diye konuştu.

“Halka açılması çok güzel oldu”

Özdere Çevre Koruma Derneği Başkanı Hüseyin Yetim, “Burası zaten plajın bir bölümüydü. Son 4-5 senedir de kafe olarak kullanılıyordu. Fakat insanlar mutsuzdu, kafeye girmek istemiyorlardı. Halka açılması çok güzel oldu” diyerek yıkım kararından memnun olduklarını dile getirdi.

2016 yılında tamamlanmıştı

Öte yandan kafenin düzenlendiği alanda yaklaşık 35 ton demir kullanıldığı, beton dökülmesinin ardından üzerine ahşap kaplama ile kaplandığı belirtildi. İdare mahkemesinin yıkım kararı doğrultusunda yıkım işlemine başlanan kafe, 2016 yılında tamamlanmıştı.