Özel Bornova Radikal Okulları öğrencilerinden 10 Kasım'a özel posterler

Özel Bornova Radikal Okulları öğrencileri, robotik kodlama derslerinde 10 Kasım'a özel posterler oluşturdu.

Özel Bornova Radikal Okulları öğrencileri, aldıkları robotik kodlama eğitimiyle; öğrenme, yenilenme, kabiliyet, eleştirilen düşünme, problem çözme becerileri ve iletişim gibi yetilerini geliştirirken, özel çalışmalara da imza atıyor. Robotik kodlama ile verilen materyallerin kodlanmasında, hayal gücü ile ürün tasarlamak öğrencilerin en büyük hedeflerinden birisi olurken, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla robotik kodlama dersinde öğrenciler, CANVA programı ile çalışmalar yaptı. CANVA ile görsel öğrenmenin yanı sıra çalışma kağıtlarından sunum ve posterlere kadar her türlü içerik tasarlayan öğrenciler, yaptıkları çalışmalar ile 10 Kasım temalı posterler oluşturdu.

Öğrenciler tarafından oluşturulan posterler büyük beğeni topladı.