Özel çocuk Ahmet DEÜ'de şifa oldu

Kiraz'da yaşayan 7 yaşındaki Ahmet A., gerçekleştirilen operasyonla yaklaşık 1 yıldır yaşadığı rahatsızlıktan kurtuldu. Özel çocuk Ahmet'i ziyaret eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, özel çocuklara verilen bu hizmetin sürekli olacağını belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde özel çocukların genel anestezi altında diş tedavisi hizmeti başladı. Kiraz'da yaşayan halk arasında cam çocuk olarak bilinen Osteogenezis İmperfecta sendromu olan 7 yaşındaki Ahmet A.'nın diş tedavisi genel anestezi altında gerçekleştirildi. Bir yılı aşkın süredir dişlerindeki apse nedeni ile sıkıntı çeken özel çocuk Ahmet, kullanılan antibiyotiğe rağmen şifa bulamadı. Babası Seyfettin A. ve annesi Tuba A. ile Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gelen acar burada tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Aileyi hastanede ziyaret eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Ahmet A.'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yapılan operasyonun önemli bir hizmet alanının başlangıcı olduğunu ifade eden Hotar, “Engelli hastaların tedavilerinin genel anestezi altında yapılması önem arz ediyor. Diş Hekimliği Fakültemizde görevli değerli hocalarımız bir ilki gerçekleştirdiler; bugün ilk ameliyatın yapılmasıyla başlayan hizmetimiz bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Özel çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı alanında sıkıntılı süreçler yaşadığını biliyoruz. Biz de DEÜ Diş Hekimliği Fakültesinde başlattığımız bu uygulama ile özel çocuklarımıza şifa olmaya çalışacağız. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Buğra Özen, Doç. Dr. Süleyman Bozkaya, Hemşire Hülya Akkuş ve Diş Protez Teknisyeni Raziye Tekin'e de teşekkür ediyoruz” dedi.

Baba Seyfettin A. pandeminin başından beri zorlu bir süreç yaşadıklarını belirterek, “Ahmet'in diş etleri 2-3 defa şişti. Kullandığımız antibiyotikler bir çare olmadı. Tedavi için Aydın'a gittik, oradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ni tavsiye ettiler. Sağ olsun burada hocalarımız derdimize derman oldular. Yoksa bu tedaviyi para ile yaptıracak gücümüz de yoktu” diye konuştu.

Özel çocuklar birimi

Ahmet A.'nın durumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Buğra Özen, “Ahmet, Osteohenezis imperfecta dediğimiz halk arasında cam çocuk olarak bilinen bir rahatsızlığa sahip. Dişlerindeki çürükler ve apseler için defalarca antibiyotik kullanımına rağmen bir çözüm olmamış. Hasta bize başvurduğunda problemli dişler ağızda o kadar sıkıntılıydı ki mecburen onları almak zorunda kaldık. Ağrı ile yaşayan bir çocuğa derman olduğumuz için çok mutluyuz. Bizim temel amaçlarımızdan bir tanesi özel çocuklarımıza her koşulda yardım edebilmek. Diş Hastanesi Özel Çocuklar Biriminde ağız sağlığının yanında, ağız rehabilitasyonu olarak adlandırılan, konuşma ve ağızdan tükürük akışıyla ilgili rehabilitasyonların fizyoterapist ve psikologlarla desteklendiği bir tedavi hizmetini de yakın zamanda başlatacağız” ifadelerini kullandı.