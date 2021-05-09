(Özel) Covid-19, baklava ikram etme alışkanlığını da değiştirdi

Vatandaşlar bu bayramda, evlerinde misafirlerine baklava ikram edemeyecekleri için aldıkları baklavaları firmaların kuryeleriyle sevdiklerine ulaştırıyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yılki Ramazan Bayramı'nda tüm vatandaşlar evinde olacak. Yurt genelinde ilan edilen ve Ramazan Bayramını da kapsayan tam kapanma nedeniyle vatandaşlar, bayram geleneği olan ziyaretleri gerçekleştiremeyecek, ev sahipleri ise misafirlerine yine bir gelenek olan baklavaları ikram edemeyecek.

Salgının bayram alışkanlıklarını da değiştirmeye başladığını ifade eden İzmir merkezli olarak faaliyet gösteren ünlü bir baklava firmasının yönetim kurulu üyesi Cevdet Murat, “Bu hastalık tüm dünyayı sardı bizi de etkiledi ama online siparişlerimizle işimizi bu şekilde sürdürdük. Satışlarımız hala hızlı bir şekilde devam ediyor. Bayram sürecinde de bu şekilde devam edecek. Artık geleneklerimiz de değişti. Hediyeleşme açısından telefonla veya internet siparişiyle adreslere tatlı göndermeyi tercih ediyor insanlar. Bayram öncesinde tatlıcılarda kuyruklar olurdu artık kuryelerimizi vızır vızır çalışıyor. Bu geçici bir dönem. Bu dönemi de atlatacağız inşallah” dedi.

Van'dan Alsancak'a baklava

İzmir'den Türkiye'nin her yerine baklava gönderdiklerini ifade eden Murat, “Geçen gün Van'dan sipariş verdiler, Alsancak semtinde oturan akrabalarına baklava hediyelerini götürdük. Baklavaları, akrabalarına kendisi götürmek isteyip götüremeyenler bu şekilde gelenekleri sürdürüyor. Hediyeyi alanlar da içinden çıkan notlarla mutlu oluyorlar” diye konuştu.

Bayram süresince kuryelerin çalışmaya devam edeceğini belirten Murat, “Yeni jenerasyon bu işe adaptasyon sağladı. Eskiden 1-2 kurye olan mağazalarımız kurye sayısını 5'e 6'ya çıkardı. İnşallah en kısa zamanda pandemi biter de eski düzenimize kavuşuruz” dedi.

Üretim kapasitelerinin her geçen gün yükseldiğini ancak şu an rutin şekilde devam ettiğini söyleyen Cevdet Murat, bayramlarda daha çok klasik baklavanın tercih edildiğini, baklavanın yanında yeni üretilmeye başlanan soğuk baklavanın da tercih edildiğini söyledi.