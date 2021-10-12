(Özel) Doğumu geciken kediye sezaryen yapıldı

İzmir'in Tire ilçesinde ilk yavrusu doğum kanalına sıkıştığı için doğumu geciken kedi, veteriner kliniğinde uygulanan sezaryen ile sağlıklı 5 yavru dünyaya getirdi.

Tire ilçesinde yaşayan hayvansever Elif Şaşmaz'a ait "Gofret" isimli hamile kedi, vakti gelmiş olmasına rağmen doğum yapamadı. Kedisinin içinde bulunduğu zor durumu farkeden Şaşmaz, doğum kanalında bir sorun olduğunu gördü. Gofret, sahipleri tarafından vakit kaybetmeden veterinere götürüldü. Cerrahi Bilim Uzmanı Veteriner Sıla ve İsmail Zilci çiftinin muayene ettiği kedi ve yavruları için sezaryen kararı alınarak zamana karşı yarış başladı. Bir saat süren başarılı sezaryen operasyonu ile anne kedi ve 5 yavrusu kurtarıldı. Anne kedi Gofret, veterinerler çiftin yardımıyla yavrularını emzirmeye başladı.

Cerrahi Bilim Uzmanı Veteriner Sıla Zilci, kedilerin doğum sürecinin 55. ve 65. günler arasında olduğunu belirterek, "Bu anne kedimiz gebeliğinin 65. günündeymiş ve hala doğuramamış. Kedi sahipleri, yavrulardan birinin doğum kanalına sıkıştığını fark etmiş. Acil sezaryene almamız gerekti. Tüm yavruları sezaryenle kurtardık. Hepsinin sağlık durumu gayet iyi" dedi.