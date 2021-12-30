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Özel düzenekle kenevir yetiştirilen eve operasyon

İzmir’in Çeşme ilçesinde özel düzenek kurulup kenevir bitkisi yetiştirilen eve operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde özel düzenek kurulup kenevir bitkisi yetiştirilen eve operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çeşme'deki bir evde uyuşturucu madde yapma amacıyla kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği bulunduğu bilgisi alması üzerine A.V. isimli kişiye ait evde arama yaptı. NARKO ekiplerinin yaptığı aramada, boyları 1 ile 1,5 metre arasında değişen kenevir bitkisi, 2 adet ısı ve ışık yayan ampul, 2 adet vantilatör, 2 adet termometre, alüminyum boru, 2 adet akım düzenleyici cihaz ve 1 adet de ısı fanı ele geçirdi.


Ekipler tarafından gözaltına alınan A.V., yapılan işlemlerinin ardından Çeşme Adliyesine sevk edildi.

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