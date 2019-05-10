Özel eğitim öğrencileri, Foça'da gösteri sundu

Foça'daki Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında, Ilıpınar Reha Midilli Özel Eğitim Uygulama Okulu'nca gösteri sunuldu.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezindeki gösteriye; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, sivil ve askeri erkân, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde şiirler okudu, müzik ve dans gösterilerini sahneledi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, Ilıpınar Reha Midilli Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Mürsel Varan adına Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'e, okullarına yapmış olduğu katkıları dolayısı ile teşekkür ve şükranlarını ileten plaket takdim etti.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ‘‘Engelli olmak bazen doğuştan, bazen de yaşadığımız hayat sürecinde sonradan gelen bir durumdur. Burada önemli olan, her sağlıklı insanın birer engelli adayı olduğunu unutmamaktır. Engelli olmak konusu, hepimizi yakından ilgilendiren en önemli konulardan biridir. Hayattaki en büyük engel; yürüyememek, konuşamamak, görememek değil, sevgisizliktir. Foça Belediyesi, Engelsiz bir Foça için bütün olumsuzlukları ortadan kaldıracak, Engelli Dostu bir belediye olacaktır. Çünkü yaşamak birlikte güzel''dedi.