(Özel) Engelliler Günü geçti, sorunlar bitmedi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün üzerinden kısa bir süre geçti. Ancak engellilerin sorunları bitmedi. 3 aylıkken geçirdiği felç nedeniyle hayatını tekerlekli sandalye ile sürdüren 61 yaşındaki Ali Karaibrahimoğlu, İzmir'in Buca ilçesindeki evine daha rahat girip çıkmak için oturduğu apartmanı müteahhide verdi. Ancak engelli rampasının tekerlekli sandalye ile çıkılamayacak kadar dik olması nedeniyle komşularının ve eşinin yardımı ile merdivenden taşınarak evine girebilen Karaibrahimoğlu, "Benim çektiğim sıkıntıları başkaları çekmesin diye Dünya Engelliler Derneği'ni kurdum ama bir yıldır derneğe gidip işimi yapamıyorum. Bırakın derneğe gitmeyi, evime girip çıkamıyorum" dedi. Binayı yapan müteahhit ise suçlamaları kabul etmedi.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki engelli Ali Karaibrahimoğlu, evine daha rahat ulaşmak için oturduğu apartmanı müteahhide verdi ve bina yeniden yapıldı. Kimseye muhtaç olmadan yaşamayı dileyen Karaibrahimoğlu, apartmanın girişine yapılan dik engelli rampası nedeniyle eski evini arar oldu. Tekerlekli sandalye ile çıkılamayacak kadar dik olan rampadan tek başına çıkamayan engelli adam, bazen eşinin, bazen de komşularının yardımı ile rampanın yanındaki merdivenden taşınıyor. Hürriyetinin elinden alındığını, evden çıkamadığını belirten Karaibrahimoğlu, müteahhide dava açacağını söyledi.

"Kurduğum derneğe gidemiyorum"

Bugüne kadar engelli olması sebebiyle çeşitli engellerle karşılaştığını kaydeden Karaibrahimoğlu, "Benim çektiğim sıkıntıları başkaları çekmesin diye Dünya Engelliler Derneği'ni kurdum ama bir yıldır derneğe gidip işimi yapamıyorum. Bırakın derneğe gitmeyi, evime girip çıkamıyorum. Belki ayıp gelecek ama yardım edecek kimse olmadığında apartman girişinde beklerken altıma kaçırdığım çok oldu. 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü'ydü. Birkaç gün önce de Dünya İnsan Hakları Günü'ydü. Birçok Engelliler Günü gelip geçiyor ama değişen bir şey olmuyor. Engellilerin sorunları çözülmüyor. Bizler bu ülkede varız. Dünyada varız" diye konuştu.

Müteahhide durumunu açık bir şekilde anlattığını ancak rampanın çok dik yapıldığını ifade eden Karaibrahimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu eve temelden girildi. Eski evi verdik ve kimseye muhtaç olmadan eve girip çıkmak için yeniden ev yapılsın istedik. Müteahhit bana ‘Ali ağabey ben sana saray yapacağım' dedi. Ama evime giremiyorum. Ben hür olmak istiyorum. Hürriyetim engellendi. Hapisteyim şu anda. Arkadaşlarım müsait olduğunda beni yukarı çıkarıyorlar. Kaç kez düştüm. Bu sözlerim savcılığa ihbar olarak yansısın. Benim hukuktan başka gidecek yerim yok."

"Müteahhit 'ne yaparsanız yapın' dedi"

Karaibrahimoğlu'nun eşi Gülperi Karaibrahimoğlu da engelli rampasından sağlıklı insanların dahi çıkamayacağını belirterek, "Ben indirip çıkarken zorlanıyorum. Durumu anlattığımızda müteahhit ‘evi teslim ettim, ne yaparsanız yapın' dedi. Eşim bütün gün evde. Eşim eve girerken ya da evden çıkarken komşularımız yardımcı oluyor. Biz bu evi yaptırırken evde engelli olduğunu söylemiştik. Ev yapılalı bir yıl oldu. Bir yıldır eşim evde. Böyle mağdur olacağını bilseydik müteahhide vermezdik" dedi.

Karaibrahimoğlu'nun komşusu Ahmet Kurtuluş da "Ahmet'in yanımıza gelmesi ızdırap, gitmesi ayrı ızdırap. Ben ameliyatlı olduğum için onu kaldıramıyorum. Bakkal arkadaşımız yardımcı oluyor. Bu rampadan çıkılmaz. Dünya Engelliler Günü geçti ama engellilerin sorunları devam ediyor. Bu apartmanı yapan müteahhit eski bir müteahhit. Bunu düşünmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Müteahhit suçlamaları kabul etmedi

Apartmanı yapan müteahhit ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Bizim projemizde rampa vardı ama engelli rampası değil, pazar rampası olarak geçiyordu. Bu rampayı düz yapabilmek için kendisine zemindeki kot dairesini kapatmamız gerektiğini söyledim ama kabul etmedi. Sonra dik olan rampaya daha rahat çıkmak için rampa girişine dijital asansör istedi. Kendi cebimden 6 bin lira verdim ama asansörü yaptırmadı" diye konuştu.