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(Özel) Foça Kalesi'nde nefes kesen kurtarma operasyonu

İzmir’in Foça ilçesinde tarihi kalenin burcuna bayrak dikmek için tırmanan bir kişi 10 metrelik surların üzerinden düşüp düştüğü yerde mahsur kaldı.

İzmir'in Foça ilçesinde tarihi kalenin burcuna bayrak dikmek için tırmanan bir kişi 10 metrelik surların üzerinden düşüp düştüğü yerde mahsur kaldı. Başından ve bacaklarından yaralanan vatandaşı itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, her yaz binlerce turistin ziyaret ettiği Eski Foça merkezindeki tarihi kalenin surlarına tırmanmaya çalışan bir kişi olduğunu fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. Vatandaşların ikna çabalarına rağmen "bayrak yerde olmaz", "bayrağın yeri sancak"diyerek surlara tırmanman kişi dengesini kaybedip 10 metrelik surdan kayaların üzerine düştü. Başından ve bacaklarından aldığı darbe ile yaralanan kişi etrafı deniz suyu ile çevrili kayanın üzerinde mahsur kaldı. Kayanın üzerinden de düşme tehlikesi bulunan yaralı adamın yanına güçlükle tırmanan 2 genç, yaralı adamı tutup sağa sola dönmesini engelledi.


Yaralı şahsı polis ve 112 ekipleri kayanın üzerinden indiremeyince bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı. Sedye ile kayanın üzerine tırmanan itfaiye ekipleri, yaralı adamı sedyeye bağlayıp aşağıya indirdi. Yüz, baş ve bacaklarından yaralanan vatandaş ambulansla Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kimliği tespit edilemeyen vatandaş aşağıya indirildiğinde ekiplere teşekkür etti.

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