(Özel haber) Hem tamir ustası hem de atlet

İzmir'de bir oto sanayide motor ustası olarak çalışan İsmail Adıgüzeloğlu, fazla kilolarından kurtulmak için koşmaya başladı. Kısa süre sonra koşmayı hobiden çıkarıp, hayatının merkezine koyan ve yarışlara katılmaya başlayan Adıgüzeloğlu, birçok yarışta kürsüye çıkarak madalyalar aldı.

Günümüzde birçok insan gün içinde çalışıp, yorulduktan sonra spora zaman kalmadığını savunurken, İzmir'de yaşayan İsmail Adıgüzeloğlu (52) bu görüşün aksini ispatlıyor. İzmir 3. Sanayi Sitesi'nde motor ustası olarak çalışan Adıgüzeloğlu, fazla kilolardan kurtulmak için akşamları koşmaya başladı. Kısa süre sonra kendisindeki yeteneği fark eden motor ustası, bir kulübe yazılarak profesyonel sporculuğa geçiş yaptı. Yüzlerce turnuvada yarışan Adıgüzeloğu, bu turnuvalarda çok sayıda madalya kazanmayı başardı.

“Koşmak yaşamımın parçası”

Fazla kiloların kurtulmak için amatör olarak koşmaya başladığını söyleyen İsmail Adıgüzeloğlu, “Yaklaşık 100 kiloya çıkınca bu durum beni rahatsız etti ve kilo vermek için koşuya başladım. Sonrasında bugün aynı kulüpte spor yaptığımız arkadaşlarımla tanıştım ve profesyonel adım attım. İlk olarak bir cross yarışında koşmuştum. Sonrasında da yarışlar birbirini takip etti ve 15 senedir bu sporun içinde kaldım. Koşmak benim yaşamımın bir parçası oldu” diye konuştu.

"Fedakarlık olmazsa olmaz"

Koşu parkurlarının tozunu attıran İsmail Adıgüzeloğlu bir yandan da yıllardan bu yana yaptığı motor ustalığına da devam ediyor. Bu durumun fedakarlık gerektirdiğini belirten Adıgüzeloğlu, “Yarışların yanı sıra idmanlarımı da yapıyorum. Eğer idman yapmazsanız başarılı olamazsınız. İdmanlar için sabah 04.30'da kalkmam gerekiyor. Sabah 08.00'da dükkana gelip müşterilere hizmet vermek zorundayım. Sonuçta motor ustalığı benim işim. Hayatımı motor ustalığından kazandığım parayla idame ettiriyorum. Hem iş spor yapmak kolay değil. Sosyal hayatınızdan fedakarlık yapmak zorundasınız. İş hayatım ve koşu hayatım dışındaki vakitlerim genelde dinlenmekle geçiyor” dedi.

“Spor iş hayatını olumlu etkiliyor”

Sporla uğraşmanın iş hayatına olumlu bir katkı yaptığının altını çizen İsmail Adıgüzeloğlu, “İnsanların mutlaka bir sporla uğraşması gerekiyor. Çünkü sporla uğraşan insan daha sabırlı olurken, hayata da geniş açıdan bakabiliyor. Çünkü sabırsız olursanız 42 kilometre maratonu çıkaramazsınız. Bu sabır duygusu insanın hayatına da yansıyor. Koşan insanın ne hedefi biter ne koşma arzusu biter. Sağ olduğum sürece koşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu yaşta koşulur mu?”

30'lu yaşlardan sonra koşmaya başladıktan sonra çevresinden olumlu tepkiler almadığını söyleyen deneyimli sporcu, gelen başarılarla birlikte insanların düşüncelerinin değiştiğine vurgu yaptı. İsmail Adıgüzeloğlu, “Koşuya başladıktan sonra çevremdekiler ‘Bu yaşta bu spor yapılır mı, sağlığından olacaksın' gibi tepkiler verdi. Ancak ben yapabileceğime inandım. Başarılar geldikçe de takdir edilmeye başladım. Tabii bu tarz güzel paylaşımlar beni onore ediyor” dedi.

Adıgüzeloğlu, madalyalarının sayısını tam bilmediğini ancak 150'den fazla madalya kazandığını sözlerine ekledi.