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Özel harekat polisi trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen kazada, özel harekat timinde görevli polis memuru hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen kazada, özel harekat timinde görevli polis memuru hayatını kaybetti.


Kaza, Buca ilçesinin Kaynaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel hareket polisi Muammer Aktı (30), motosikletiyle sebze meyve hali yakınındaki kavşakta tıra çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aktı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç polisin cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 30 yaşındaki Aktı'nın naaşı, düzenlenecek tören sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'ya gönderileceği öğrenildi.

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