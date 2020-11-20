Özel Radikal Okulları kampüslerinin tamamına Okulum Temiz Belgesi

Pandemi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, başvuru yapan ve uzman ekipler tarafından denetlenen okullara "Okulum Temiz Belgesi" verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda, Özel Radikal Bornova Kampüsü ve Özel Radikal Buca Kampüsü de belge için başvuru yaptı. Gerekli kriterleri yerine getiren okullar, daha sonra İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından denetlendi. Denetimler sonucunca kampüsler, Okulum Temiz Belgesini almaya hak kazandı.

Özel Radikal Bornova Kampüsünün belgesi Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu tarafından teslim edilirken, Özel Radikal Buca Kampüsünün belgesi de Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve İş Güvenliğinden Sorumlu Şube Müdürü Erdal Bayhan tarafından Özel Radikal Okulları Kurucusu Erdal Avcı'ya verildi.