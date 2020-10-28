Özel Radikal Okulları öğrencilerinin cumhuriyet coşkusu

yıl dönümü, Özel Radikal Okullarının Buca ve Bornova Kampüslerinde korona virüsüne karşı önlem alınarak coşkuyla kutlandı.

yıl dönümü kapsamında, Özel Radikal Okullarının Buca ve Bornova Kampüslerinde törenler düzenlendi. Okuldaki kutlama programlarına 8. ve 12. sınıf öğrencileri katılırken, 5., 6., 7., 9.,10., 11. sınıfların öğrencileri online olarak kutlamalarda yerini aldı. Kutlamalar sırasında sosyal mesafeye dikkat eden ve maske takan öğrenciler, ellerinde bayraklar ve üzerindeki “29 Ekim” baskılı tişörtlerle cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Şiirlerin okunduğu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda, hazırlanan korolarda coşkuya renk kattı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan Cumhuriyet Bayramı Masa Tenisi ve Satranç Turnuvalarında ise öğrenciler ayrı bir heyecan yaşadı.