(Özel) Rakıyı su sanıp kazazedelerin başına döktü

İzmir'in Tire ilçesinde kaza geçiren aileye yardım etmek isteyen bir vatandaş kazazedelerin başına yanlışlıkla su yerine rakı döktü.

İlginç olay İzmir'in Tire ilçesinde yaşandı. Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan Veysel Aksoy yönetimindeki 35 AFB 576 plakalı araç, refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü Veysel Aksoy ve eşi Feyza Aksoy hafif şekilde yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Halil Ege, Tuğra-Şura Aksoy ve Nurdane-Furkan Bacaklı ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören ve kazazedelere yardım etmek isteyen bir vatandaş da elindeki 5 litrelik damacanadaki sıvıyı su diye kazazedelerin üstüne döktü. Kazazedelerin gözleri yanınca sıvının su olmadığı, ev yapımı rakı olduğu ortaya çıktı. Kazazedelerin başını yıkamak isteyen vatandaş, sıvının yoğun anason koktuğunu fark edilince Veysel ve Feyza Aksoy tarafından uyarıldı. İsmi belirlenemeyen vatandaş, olay yerinden ayrıldı.

“Fark ettiğimde iş işten geçmişti"

Tire Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından o anları anlatan kazazede Veysel Aksoy, “Kazadan sonra yardımsever bir vatandaş yardım amaçlı başıma su yerine rakı döktü. Gözlerimin yandığını ifade ettim ama o anda o vatandaş telaşla bunun farkına varamadı. Daha sonra farkına vardı, ama iş işten geçmişti. Gözlerimde ve dudaklarımda uyuşma oldu. Benimle birlikte eşime ve çocuklarıma da dökülmüş. Oğluma da su sanılarak içirilmiş. Tabii ben burada bir art niyet olduğunu düşünmüyorum. Zaten kimse böyle bir şeyi kasıtlı yapmaz. Şu an Allah'a şükür iyiyiz” dedi.