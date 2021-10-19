Özel Sağlık Hastanesi 1'inci yaşını kutluyor

Dr. Kenan Kalı, birinci kuruluş yılını kutlamaya hazırlandıkları Özel Sağlık Hastanesinde, uzman hekim kadrosu ve teknoloji altyapısıyla birlikte sektörde büyümeye devam ettiklerini söyledi.

Dr. Kenan Kalı, 50 yıl önce hizmet vermeye başlayan ve bugüne kadar Ege Bölgesi'nde 400 bin üzerinde doğuma tanıklık eden Özel Sağlık Hastanesinin, yeniden yaşama döndürülmesinin kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Özel Sağlık Hastanesi olarak kuruluşunun 1. yılı olmasına rağmen yatak kapasitelerinin yüzde 90 doluluğa ulaştığını dile getiren Kalı, gerekli tüm insan kaynağı ve teknolojik altyapıların da tamamlandığını vurguladı.

Kalı, "İzmir'e bir sağlık markası daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Sağlık sektörü bir ekip işidir. Bu nedenle alanındaki en doğru akademisyenler ve deneyimli personelle birlikte çalışmalarımıza hız verdik. 3-4 ay içerisinde sanki 5 yıldır birlikte çalışıyormuş gibi bir sinerji yakaladık. Hastanemize olan taleplerden memnunuz, geç saatlere kadar ameliyathanelerde operasyonlar yapılıyor. Amacımız insanların buradan mutlu ve huzurlu şekilde ayrılmaları. İnsanlar bizlere teşekkür ediyor ve kendilerini evlerinde hissettiklerini söylüyor. Bu çok gurur verici bir durum. İnsanların en zor anlarında yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

"Teknolojik yatırımlara hizmet veriyor"

Teknoloji konusuna özel bir önem verdiklerini ve yatırım yaptıklarını kaydeden Op. Dr. Kenan Kalı, “Teknolojik donanım olarak en iyilerini bir araya getirmeyi başardık. DaVinci Robotik cerrahi, HiFu, 3 Tesla MR, Nöro Navigasyon, Fizyon Biyopsisi gibi dünyadaki en son teknolojik cihazları tek çatı altında topladık. Teknoloji kadar hekim deneyimi de çok önemlidir. Bu iki gücün birleşmesiyle ameliyatlardaki başarı oranı ve hasta memnuniyeti de çok arttı. Sağlık turizmi konusunda da iddialıyız. Yurtdışından ağırlıklı olarak Avrupa'dan önemli bir hasta akışı sağladık. Şu anda hastalarımızın yarısına yakını yabancı hastalardan oluşuyor. Ağırlıklı olarak kanser tedavisi, robotik cerrahi, genel cerrahi ve obezite, üroloji, plastik cerrahi alanlarında tedavi olmak için hastanemizi tercih ediyorlar. Bu durum kent ekonomisi adına da sevindirici bir gelişme” diye konuştu.

Gözde grubundan üniversite yatırımı

Gözde Grubu olarak İzmir'de özel bir üniversite kurmak için çalışmalara başladıklarını da dile getiren Kenan Kalı şu bilgileri verdi:

“Hastanemizin kuruluşunda birinci yılı geride bırakırken, bir de üniversite kurmak için kolları sıvadık. Geçtiğimiz 14 Mart Tıp Bayramında bu kararı aldık. Gözde Grubu olarak hem sağlık hem de inşaat alanlarında hizmetlerimiz bulunuyor. Kuracağımız üniversitede de sağlık ve inşaat alanında ağırlıklı olarak eğitim verilecek. Orada okuyan öğrenciler teorik eğitimin yanında grup şirketlerimiz bünyesinde staj ve pratik uygulama yapma şansına da kavuşmuş olacaklar. Grup olarak yetişmiş personel anlamında da bize önemli ve insan kaynağı oluşturacağız. Gözde Grubu olarak İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki sağlık yatırımlarımız da devam edecek. İzmir'de iki yeni hastane daha açmayı istiyoruz. Ayrıca; Aydın, Denizli, Manisa ve Kuşadası'nda da yeni hastane yatırımlarımız olacak. Ege Bölgesinde 6 hastaneden oluşan bir sağlık zinciri oluşturmak için kolları sıvadık. Toplamda 2.5, 3 milyar liralık bir yatırım bütçesi öngörüyoruz. Toplam personel sayımızı da 4 bin 500'e yükseltmek istiyoruz. İnsanların mutlu ve sağlıklı yaşamaları için yatırımlarımıza devam ediyoruz.”