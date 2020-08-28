Özel Sağlık Hastanesi, İzmir'de 100 milyon dolarlık bir yatırımla kapılarını açıyor

Sağlık ve inşaat sektöründeki yatırımlarını sürdüren Gözde Grubu, Alsancak'taki Özel Sağlık Hastanesinde son teknoloji tanı, tedavi birimleri ve deneyimli hekim kadrosuyla eylül ayında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, Özel Sağlık Hastanesiyle birlikte yalnızca İzmir ve Ege'den değil Türkiye'den hatta yurt dışından da hasta kabul edeceklerini belirtti.

Özel Sağlık Hastanesi, deneyimli hekim kadrosuyla kapılarını açıyor. 170 yatak kapasitesi olan hastanede, 8 ameliyathanenin bulunduğu ifade edilirken, Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı hastaneyle ilgili çeşitli bilgiler aktardı. Kalı, İzmir'de nitelikli sağlık tesisi sayısının diğer büyük kentlere oranla daha az olduğunu kaydetti. Kalı, "Tüm İzmirliler'in bir anısı olan, yaşamının bir yerine dokunan bu markayı da Gözde Grubu olarak tekrar kente kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye ve İzmir'in geleceğine olan güvenimiz tam. Özel Sağlık Hastanesi grubumuzun 8'inci hastanesi. Toplamda sağlık sektöründeki istihdamımız 2 bin 500'e ve yatak kapasitemiz ise 750'ye yükseldi. İzmir'e gönül veren bir iş adamı olarak yeni yatırımları sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

"100 milyon dolarlık bir yatırım"

Toplamda 100 milyon dolarlık bir yatırımla yaşama geçirdikleri proje hakkında bilgi veren Kalı, "Hayalimizde İzmir'in kalbinde bir teknoloji ve sağlık üssü kurmak vardı. Çok şükür bunu da tüm ekibimle birlikte gerçekleştirdik. Burada teknolojik donanım ve hekim deneyimi açısından A plus bir hizmet vermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi İzmir'den hala İstanbul'a ve yurt dışına tedavi olmak amacıyla giden hastalar var. İzmir'de gerekli donanımı bulamadığı için farklı şehirlere gitmek durumunda kalan kıymetli doktorlarımız var. Biz bu gidişe bir son vermek istedik, Özel Sağlık hastanesini yenilenen yüzüyle İzmirimize kazandırdık. 170 yatak kapasiteli hastanemizde 8 ameliyathane bulunuyor. İzmir, Ege ve uluslararası ülkelerdeki hastaları hastanemizde tedavi edeceğiz. Bu anlamda sağlık turizmi konuda da kente önemli bir katkı yapmış olacağız. İzmir sağlık turizmi için önemli bir potansiyel barındırıyor. Sağlık turizmi konusunda da kente örnek olmak istiyoruz. Odalarımıza da ayrı bir önem verdik. Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tüm konforunu düşündük. VİP odalarımızın yanı sıra 6 odalı Double King Suitimiz de bulunuyor. Özel vale ve otopark hizmetimiz de olacak" diye konuştu.

"Robotik cerrahi konusunda deneyimli bir ekip kurduk"

Prostat hastalıkları ve kanserinin robotik cerrahi yöntemiyle tedavisi konusunda Avrupa'da sayılı adreslerden biri olmak istediklerini dile getiren Kenan Kalı, bu alanda uluslararası başarılara sahip Prof. Dr. Burak Turna öncülüğünde deneyimli bir ekip oluşturduklarını söyledi.

Robotik cerrahinin incelikli ve ameliyat başarısını da olumlu etkileyen bir tedavi yöntemi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Burak Turna, bu konudaki deneyimlerini Özel Sağlık Hastanesi'nde toplum sağlığı için kullanmak istediğini belirtti. Prof. Dr. Burak Turna, “Sadece teknolojik donanım yeterli değil. Teknolojiyi kullanan hekimin bu konudaki deneyimi de çok önemlidir. Bu nedenle hastanemizde robotik cerrahi konusunda deneyimi bin vakanın üstünde olan bir ekip kurduk. Literatüre göre deneyim her zaman başarılı sonuç alma konusunda belirleyici bir etkendir. Prostat tedavisinde dünyada ilk 20 merkez arasına gireceğiz” dedi.

"Robotik cerrahinin hem hastalara hem de hekimlere birçok avantaj sağlıyor"

Prof. Dr. Burak Turna, tüm dünyada gelişmiş ülkelerle birlikte ülkemizde de uygulanan robotik cerrahinin hem hastalara hem de hekimlere birçok avantaj sağladığını söyledi.

Konu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Turna, şöyle devam etti:

"Robotik cerrahi ya da robot yardımlı cerrahi, küçük kesilerden girilerek bazı ameliyatların gerçekleştirilmesi işlemidir. Hem hasta hem de cerrah için avantajları olan robotik cerrahide, el bileğini model almış kollar yardımıyla yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntülerin eşliğinde cerrahi müdahale yapılmaktadır. Geleneksel açık ve kapalı ameliyat teknolojilerinin kısıtlamaları aşılarak karmaşık ameliyatların yapılmasını sağlamaktadır. Bu yöntem genellikle küçük kesilerle robot kolların vücuda müdahalesiyle gerçekleştirilir. Geleneksel yöntemlere göre daha fazla hassasiyet, esneklik ve kontrol sağlayan bu teknoloji hekim hatasını en aza indirir. Küçük kesi ile gerçekleştirilen operasyon hastanın vücudundaki travma ve kanamayı da en aza indirger. Böylelikle hastanın iyileşme ve normal yaşamına dönme süresi de kısalır. Ameliyat sonrasında hasta ve hasta yakınları açısından avantaj sağlar."