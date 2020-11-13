Özel sağlıkta robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Cengiz Özgenç, kendisine mesane kanseri teşhisi konulmasının ardından, Özel Sağlık Hastanesi Robotik Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Burak Turna'nın tüm aşamaları robotik cerrahiyle gerçekleştirdiği ameliyatın ardından eski sağlığına kavuştu.

İdrarından kan gelmesi nedeniyle yapılan tetkikler sonucu kendisinde kas dokusuna geçmiş mesane kanseri teşhis edilen Mehmet Cengiz Özgenç, yaptıkları araştırma neticesinde robotik cerrahi alanında Türkiye'deki en deneyimli cerrahlardan biri olan Prof. Dr. Burak Turna'ya ulaştıklarını söyledi.

Gerçekleştirilen operasyonunun ardından adeta ikinci defa doğduğunu söyleyen Özgenç, Prof. Dr. Burak Turna'ya ve ekibine teşekkür etti.

3 aşamalı operasyon 6 saat sürdü

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Burak Turna, "3 aşamadan oluşan ve 6 saat süren komplike bir ameliyat gerçekleştirdik. Operasyonun her aşamasını tamamen robotik cerrahi ile tamamladık. Öncelikle hastalıklı mesane alındı ve lenf bezleri temizliği yapıldı, sonrasında ince bağırsaktan uygun bir parça alındı ve İleal Kondüit denilen ameliyatla, ince bağırsaktan alınan parçayla hastanın idrar sistemini yeniden oluşturduk. Bu operasyon Ege Bölgesinde ilk defa tamamen tüm aşamaları robotik cerrahiyle tamamlanması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Zorluk derecesi oldukça yüksek olan bu operasyonu gerçekleştirebilecek Türkiye'deki birkaç merkezden biriyiz” dedi.

Gerçekleştirilen robotik cerrahi ile mesane operasyonunun hastanın iyileşme süresini de oldukça kısalttığını ifade eden Prof. Dr. Turna, şunları söyledi:

"Başarılı geçen operasyonun ardından tahmin ettiğimiz gibi Mehmet Bey çok hızlı iyileşti. Açık ameliyat yapılsaydı hastaneden taburculuk süresi uzayacaktı; ancak kendisi 6 günde taburcu edildi. Operasyon esnasında neredeyse hiç kan kaybı olmadı. Böylece hastamızın iyileşme süresi ve normal hayata dönme süresi çok hızlı oldu. Bu operasyonun bir diğer avantajı ise bağırsaklar açık ameliyat gibi dışarı ile temas etmediği için hastanın bağırsak fonksiyonları çok hızlı bir şeklide normale döndü ve operasyonun ardından hastamız neredeyse hiç ağrı kesiciye ihtiyaç duymadı. Mehmet Bey şu anda eski sağlığına kavuştu. Kendisine sağlıklı ve uzun bir yaşam diliyorum."