Özel sporcu Arda, 3 dalda Türkiye şampiyonu oldu

İzmir'in Menemen ilçesinde, Genç Aydınlar Spor Kulübü'nün bünyesindeki 18 sporcudan biri olan Arda Yıldırım yüzmede Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye'nin her yerindeki müsabakalara katılan Genç Aydınlar Spor Kulübü, 2019 yılında Arda Yıldırım ile başarıya ulaştı. Arda Yıldırım, İzmir Gençlikspor İl Müdürlüğü Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu'nda antrenörü Ürküş Berber ile 3 yıl yoğun tempoda eğitim aldı. Aldığı özel eğitimlerin neticesinde Yıldırım, 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun düzenlediği Gebze'de yapılan Türkiye şampiyonasında; 50 kurbağa, 100 kurbağa, 50 sırt branşlarında Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca 50 serbestte ve 100 serbestte de Türkiye 3.'sü oldu.

Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak da, özel sporcu Arda'ya başarılarından dolayı madalya ve hediyesini verdi. Genç Aydınlar Spor Kulübü Başkanı Burhanettin Aydın, Engelli Haftasında madalyasını alan Arda Yıldırım'a desteklerini sürdüreceğini söyledi. Aydin, "İl Spor Müdürlüğünün özel bireylere pozitif ayrım yaparak, özel öğretmenler eşliğinde özel bireyleri karşılık gözetmeksizin her türlü fedakarlık yaparak çalışmalarını desteklediğinden dolayı il spor müdürlüğüne ve tüm antrenörlerimize yürekten teşekkür ediyorum.