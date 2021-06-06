(Özel) Türkücü olmak için hakimliği bırakmıştı

Yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa edip avukatlığa geçen Özkan Yıldırım, vatandaşlara moral olması amacıyla İzmir'in en işlek noktalarından Alsancak'ta Covid-19'a veda konseri verdi. Yıldırım'ın daha önce korona virüse yazdığı şarkıyı da söylediği konser, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden derece ile mezun olan ve Rize, Çorum gibi illerde yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yapan Özkan Yıldırım, müziğe karşı olan tutkusunu daha fazla bastıramayınca görevinden istifa edip türkücülüğe başladı. Albüm çıkaran ve bazı şarkılarına klipler çeken Yıldırım, Covid-19'un Türkiye'de de görülmesinin ardından korona virüse yazdığı şarkıyla dikkat çekmişti.

Vaka sayılarının düşmesi ve kademeli normalleşme süreci nedeniyle Covid-19'a veda konseri veren Yıldırım, İzmir'in en işlek noktalarından Alsancak'ta şarkılarıyla vatandaşları coşturdu. Daha önce korona virüse yazdığı şarkıyı da söyleyen Yıldırım, İbrahim Tatlıses'in yeni şarkısı “Gelmesin”i de korona virüse ithaf ederek söyledi.

“Toplumsal moralimizi yüksek tutmak zorundayız”

Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini söyleyen İzmir Barosuna kayıtlı avukatlardan Özkan Yıldırım, “Sağlık çalışanları başta olmak üzere herkes cansiperane mücadele etti. İnsanlarımızın psikolojisi bozuldu, sıkıntıları birikti. Daha önce moral amaçlı verdiğimiz konseri bu kez veda amaçlı verdik. Vaka sayıları düşüyor. Kısa sürede bunu da atlatacağımıza inanıyorum. Allah bir daha böyle dert vermesin” dedi.

Vatandaşlara moral vermek adına mini bir konser düzenlediklerini kaydeden Yıldırım, “Bir avukat ve sanatçı olarak toplumsal duyarlılığımızı göstermek adına böyle bir konser organize ettik. İnsanlarımıza çok güzel moral olduğunu da gördük. Toplumsal moralimizi yüksek tutmak zorundayız. Kendime örnek aldığım İbrahim Tatlıses'in ‘Gelmesin' şarkısını da korona virüse ithaf ederek söyledik” diye konuştu.

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği mini konserde, renkli görüntüler ortaya çıkarken bazı vatandaşlar da avukat Özkan Yıldırım ile fotoğraf çektirmek istedi.