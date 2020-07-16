(Özel) Veliler en iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa girdiler

İzmir'de bir okulun velileri, 1. sınıfa başlayacak çocuklarını kendilerince "daha iyi öğretmen"e emanet etmek için geceden kuyruğa girdi. Aralarında liste hazırlayan veliler istedikleri öğretmenin sınıf kontenjanına girmek için yarışırken, bazı veliler sabah saatlerine kadar çekirdek ve içecekleri ile okul bahçesinde adeta kamp kurdu.

İzmir Buca'da bulunan Vali Rahmi Bey İlkokulu, ilginç bir olayın adresi oldu. Veliler, çevreden aldıkları duyumlara göre okulda ismi ön plana çıkan bazı öğretmenlerin sınıflarına öğrencilerini yerleştirebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Okul yönetiminin "Çocuğunuzu istediğiniz öğretmenin okutmasını istiyorsanız okulda sıraya girin" dediğini iddia eden veliler, soluğu okul bahçesinde aldı. Sıranın karışmaması için kendi aralarında liste hazırlayan veliler, listenin üst sıralarında yer alıp istedikleri öğretmenin sınıf kontenjanı dolmadan yer kapmaya çalıştı. Öğleden gece saatlerine kadar okulda nöbet tutan bazı veliler ise çekirdek ve içeceklerini alıp sandalyelerinde oturdu. Korona virüse rağmen herkesin iç içe olduğunu ancak çocuklarını istedikleri öğretmene emanet etmek için kuyrukta beklemek zorunda olduklarını belirten veliler, okulun bu uygulamasına isyan etti.

"Kurayla yapılması gerekiyordu"

Nedime Gül isimli veli, "Öğretmen seçmek için buradayız. Ben hiçbir devlet okulunda böyle bir şey görmedim. Kurayla seçilmesi lazım. Müdürümüz izin vermiş; veli liste oluşturuyor ve biz sabaha kadar burada beklemek zorunda kalıyoruz. Virüse rağmen öğretmen seçmek için bekliyoruz. Bu rezillik hiçbir devlet okulunda yok. Buradaki insanlar sabah sırası gelince içeriye girecek, ‘Kimi istiyorsun?' diye sorduklarında istediği öğretmeni söyleyip kaydı oluşturulacak. Normalde devlet okullarında bu işlem kurayla yapılıyor. Öğleden beri burada olup sabaha kadar bekleyecek olanlar var. Bu kadar insan sosyal mesafeyi nasıl koruyacak? Bu kadar eziyet çekmeye ne gerek var. Bu işin kurayla yapılması lazımdı. Herkes öğretmen seçecek diye mecburen ben de geldim" dedi.

"Çevremizden duyduklarımıza göre öğretmen tercihi yapacağız"

Akşam 18.00'de okula gelip beklemeye başladığını belirten Azime Sinal, "Saat 23.00 oldu. Beklemekteyiz. Öğretmen tercihi yapmak için buradayız. Bu sistem, özellikle pandemi döneminde çok yanlış. Eski mezunlardan, çevremizden duyduklarımıza göre öğretmen tercihi yapacağız. ‘Müge öğretmen iyi' diyorlar. ‘Olmazsa Cengiz öğretmen' diyorlar. Bana müdür ‘gel geceden bekle' dedi. ‘Yapabileceğim bir şey yok. Bu okulun kuralı bu, geceden bekliyorsunuz' dedi. Ben de Müge öğretmeni istiyordum ama benden önce gelenler varmış. Aslında öğretmenin iyisi kötüsü olmaz. Öğretmen öğretmendir. 70 aylık bir çocukla 76 aylık bir çocuğu aynı sınıfa koymamak gerekiyor. İlk çocuğumu bu okula yazdırdığımda öğrenciler arasındaki ay farkını 3 ay şeklinde ayırmışlardı. O sistem daha iyiydi ama bu uygulama ile çocuklar arasında yarım yıl fark olabilir" diye konuştu.

"Banka gibi burada da sıra var"

Uzun saatler sıra bekleyen bir veli de, "Veliler daha iyi öğretmenin kontenjanına girmek için liste oluşturuyor. Nasıl bankada sıraya giriliyorsa burada da sıra var. Sıra karışmasın diye liste oluşturuluyor. Okulun başvuru formunda öğretmen seçimi yapabileceğimiz söyleniyor. Buradaki insanların amacı çocuklarını en iyi öğretmenin olduğu sınıfa yerleştirmek. Veliler, aldıkları duyumlara göre çocuklarına öğretmen seçiyor. Biz öğleden beri buradayız" derken, başka bir veli, "Bu durum, okulun düzensizliğinden kaynaklanan bir durum. Ben öğlen 14.00'den beri buradayım. Korona virüs var ve hepimiz iç içeyiz. Diğer öğretmenler kötü değil ama istediğimiz öğretmeni seçmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Bir başka veli ise, "Biz burada 100 kişiyiz. Çocuğunun peşine düşen buraya geliyor" diye konuştu.