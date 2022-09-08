Özgener: "Bizlere düşen, tarihten aldığımız güçle daha çok çalışmak"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu ile kazanılan zaferin, bağımsızlığa giden yolu aydınlatan en önemli meşale olduğunu belirterek, "Bizlere düşen, tarihten aldığımız güçle daha çok çalışmak, üretmek, hem kentimize hem de ülkemize katma değer sağlamaktır." dedi.

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı sebevbiyle değerlendirme yapan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "Bundan tam 100 yıl önce, bu topraklarda asla hafızalardan silinmeyecek anlar yaşandı. İzmir'imiz büyük bir kahramanlık destanına şahitlik etti. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordulara bir bildiri yayımlayarak, tarihi 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!' emrini verdi. Türk birlikleri, işgal altındaki İzmir'e doğru hızla ilerledi. Kahraman askerlerimizin İzmir Hükümet Konağı ve Kadifekale'ye Türk bayrağı çekmesi ile İzmir'in işgalden kurtuluşu ilan edilmiş oldu. Türk ordusunun kazandığı bu zafer, bağımsızlığa giden yolu aydınlatan en önemli meşaleydi." ifadelerini kullandı.

İzmir'in, kurtuluş mücadelesinin, bağımsızlık ve vatanseverliğin sembol şehri olduğunu vurgulayan Özgener, şöyle devam etti: "İzmir, tarihi boyunca tıpkı bir Anka kuşu gibi defalarca küllerinden doğdu. 9 Eylül 1922'de ordumuzun İzmir'i kurtarmasından hemen dört gün sonra, meydana gelen Büyük İzmir Yangını, kentimizde büyük bir tahribata yol açtı. Söz konusu yangında İzmir'in hayati önem taşıyan birçok yeriyle birlikte Kordon'da bulunan İzmir Ticaret Odası binası, Oda'ya ait tüm belge ve kayıtlarla birlikte kül oldu. Buna rağmen yangından sonra kendini en çabuk toparlayan kurumlardan biri olarak Odamız, sadece iki ay gibi kısa bir sürede yangından sonraki ilk Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi.

İşgalin ve savaşın yıkımını yaşayan, büyük yangın ve nüfus yapısında meydana gelen değişikliğin sonucunda iktisadi bakımdan çökmüş olan İzmir, kısa süre içinde kendisini toparladı. Ticari geleneğin güçlü olması nedeniyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ekonomik Kurtuluş Savaşı'nı da, İzmir İktisat Kongresi'ni İzmir'de toplayarak başlattı. İzmir dün olduğu gibi bugün de ülkemizin gelişimi için kilit rol oynamakta, ülkemizin itici gücü olmaktadır. Bu nedenle bizlere düşen, tarihten aldığımız güçle daha çok çalışmak, üretmek, hem kentimize hem de ülkemize katma değer sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda İzmir Ticaret Odası olarak, kentimizin, ülkemizin varoluş mücadelesini gelecek nesillere aktaran, değerli bir eseri İzmirlilere sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Heyecanlıyız, çünkü tarihimizden aldığımız güç ve motivasyonun bizleri çok daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyoruz."

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı anısına okuyucuyla buluşturdukları “Cumhuriyetin İlk On Beş Yılında Türk Basınında 9 Eylül” isimli kitap hakkında bilgi veren Özgener, "9 Eylül 1922 ve cumhuriyetin ilk 15 yılında Türkiye'de yayınlanan gazete ve dergilerde yer alan 9 Eylül ile ilgili görsel ve yazılı belgeler bir araya getirildi. Dönemin yazılı basın dokümanlarının önemli bir kısmını kapsayan bu kitabın, her zaman yararlanılacak kıymetli bir kaynak niteliğinde olduğuna inanıyorum. Kitabımızın hazırlanmasında emeği geçen başta Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Erkan Serçe olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." diye konuştu.