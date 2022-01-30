Özgür Attila Turnuvası'nda kazanan yine dostluk oldu

Turan Özgür Attila Dostluk Turnuvası, Yeşilyurt Stadı'nda yapıldı. Birbirinden güzel görüntülere sahne olan turnuvada dostluk adına kupa ve madalyalar önceden verildi.

İzmirspor Kulübü, 1 Ocak 2009 tarihinde Ankara'da meydana gelen doğalgaz faciasında yaşamını yitiren Turan Özgür Attila ve 6 üniversiteli arkadaşının anısına Turan Özgür Attila Dostluk Turnuvası'nı organize etti. Bu yıl 6.'sı düzenlenen turnuvaya Altay, Altınordu, Bucaspor, Göztepe, İzmirspor ve Karşıyaka U-12 futbol takımlarının katıldı. Yeşilyurt Stadı'nda yapılan ve tüm gün süren turnuvayı İzmirspor Kulüp Başkanı Nedim Topaloğlu, İzmir ASKF Başkan Yardımcısı Ahmet Öcel, İz Gazete İmtiyaz Sahibi Ümit Kartal, 9 Eylül Gazetesi Yayın Koordinatörü Hakan Dirik, kulüp temsilcileri ve çok sayıda futbolsever izledi. Turan Özgür Attila'nın babası gazeteci Murat Attila'nın teşekkür konuşmasından sonra Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve İzmirspor Başkanı Nedim Topaloğlu, sporseverlere ve genç oyunculara seslendi.

Kupalar turnuva öncesinde verildi

Turnuva başlamadan önce katılan kulüpler kupaları verildi. Turnuvada; Göztepe, Bucaspor ve Altınordu takımları A Grubu'nda yer alırken, İzmirspor, Altay ve Karşıyaka B Grubu'nda mücadele etti. Kulüp yöneticileri, hocaları ve U12 takım oyuncuları sahadaki yerini, havanın güneşli olmasını fırsat bilen sporseverler de turnuva için tribündeki yerlerini aldı. Genç oyuncuların güzel hareketleri ve golleri sonrası tribünlerden bol bol alkış sesleri sahaya yansıdı. Büyük bir centilmenlik içinde oynanan grup maçlarının sonucunda gruplarından ilk iki sırayı alan Göztepe, Altınordu, Karşıyaka ve Altay yarı finale yükseldi. Yarı finalde Göztepe, Altay'ı mağlup ederken, Altınordu'da Karşıyaka'yı yenerek finale yükseldi. Final maçını kazanan Altınordu, kupayı bir kez daha müzesine götürdü. Turnuvada Altınordu'nun kupasını teknik sorumlu Hakan Keskin, Göztepe'nin kupasını Ahmet Balcı, Altay'ın kupasını Fikret Atıcı, Karşıyaka'nın kupasını Şerif Özdemir, Bucaspor'un kupasını Serkan Babur, İzmirspor'un kupasını ise Orkun Fidan aldı. Müsabakaları Koray İçten, Hasan Gostak, Erdoğan Polat ve İlker Karabacak yönetti.