İhlas Haber Ajansı

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Özgür Ekmekçioğlu, Menemenspor'u devraldı

Altay eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nun şirketi, Menemenspor A.

Altay eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketi, Menemenspor A.Ş.'yi devraldı. Menemenspor'un ismi Menemen Futbol Kulübü olarak değiştirilirken, kulüp başkanlığına Bahri Ekmekçioğlu getirildi.


Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Menemenspor'da bir süredir devir işlemleri sürüyordu. Altay eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketi olan EKMAS GROUP, Menemenspor'u devraldığını duyurdu. Yapılan açıklamada yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Menemenspor'un adının Menemen Futbol Kulübü olarak değişeceği belirtilirken, kulübün armasının ve renklerinin aynı kalacağı ifade edildi.


Öte yandan kulüp başkanlığına Bahri Ekmekçioğlu getirilirken, devir ile alakalı önümüzdeki günlerde lansman yapılacağı bildirildi.

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