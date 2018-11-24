Özgür Yıldırım: "Öğretmenlere değer vermeyen hiç bir toplumun geleceği yoktur"

Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Öğretmenlik, sadece belli kalıplarla kitaplarda yazılanları anlatmak değildir. Öğretmen; yaşamıyla, duruşuyla, hayata bakışıyla öğrencisine örnek olan, yetiştiren, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri bir mücevher ustası inceliğiyle işleyen ve açığa çıkartan kişidir" dedi.

Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, Öğretmenler Günü nedeniyle bir açıklama yaparak, öğretmenlerin kutsal bir mesleği icra ettiğini belirtti. Yıldırım, "Bizler 'beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi' emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz" dedi.

Başkan Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimize ve ahirete göç etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Üzerimde sonsuz emeği olan eğitim ve öğretim hayatım boyunca yolumu aydınlatan öğretmenlerimin ve bu kutsal mesleği icra eden eşimin de bu özel gününü en kalbi duygularımla kutluyorum. Zira öğretmenlik; sadece belli kalıplarla kitaplarda yazılanları anlatmak değildir; öğretmen yaşamıyla, duruşuyla, hayata bakışıyla öğrencisine örnek olan, yetiştiren, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri bir mücevher ustası inceliğiyle işleyen ve açığa çıkartan kişidir. Bu yönüyle öğretmenler, eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları, Gazi Mustafa Kemal'in de dediği gibi 'istikbalimizin mimarlarıdır'. Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakârlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur."