Özkan: "Ranta geçit yok"

Bu konuda tek yetkili UKOME'dir ve UKOME'de esnafımızı temsil yetkisi odamızdadır” dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili Erkan Özkan, taksi durakları ve taksicilik üzerinden rant sağlamaya çalışanların karşısında dün olduğu gibi bugün de durduklarını söyledi. Özkan, duraklarda istedikleri gibi hareket edemeyip rant hevesleri kursaklarında kalanların saldırılarına maruz kaldıklarına dikkat çekerek, “Bazı yürütmeyi durdurma kararları da emsal gösterilerek odamız yıpratılmaya, bilgi kirliliği ile kamuoyu ve esnaf camiası yanıltılmaya çalışılıyor” diye konuştu. Özkan, duraklara taksi tahsisi üzerinden de algı operasyonları yürütüldüğüne işaret ederek şöyle konuştu: “Odamız mevcut duraklara hiçbir şekilde tahsiste bulunmamıştır. Tramvay projeleri üzerine hatları iptal edilen taksi dolmuşlar ağırlıklı olarak yeni duraklara yerleştirilmiştir. Duraklara istedikleri gibi araç yerleştirmek isteyenler, gerçekleri saptırıp odamızı hedef alıyor.”

"Duraklar şahıs malı değil"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili Erkan Özkan, taksicilik mesleğini ranta alet edip haksız kazanç sağlamaya çalışanlara asla geçit vermeyeceklerini dile getirdi, şunları söyledi: “Duraklara ilişkin tek yetkili Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME'dir. Odamız da Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu görevlendirmesiyle UKOME'de temsilcidir. Taksi durakları ile tüm kararlar ilgili kamu kurumları ve STK temsilcileri tarafından UKOME'de alınıp uygulanır. Duraklar tek bir şahsa ait değildir, oradaki tüm çalışanlarındır. Esnafımızın kazanılmış haklarının korunmasında odamız işbaşındadır. Taksi durakları üzerinden kendilerine rant sağlamak isteyen ve bilgi kirliliği ile hem kamuoyunu hem de esnafımızı yanıltanlara asla prim vermeyeceğiz. Bu kapsamda UKOME bünyesinde de yeni bir düzenleme yapılmaktadır. ‘Taksiler birden fazla durakta çalışmasın' diyenlerin bizzat kendilerinin birden fazla durakta yer aldığı ve durakları kendi menfaatlerine göre dizayn etmeye kalktığı da iyi bilinmelidir. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasını yıpratarak istedikleri gibi hareket etme alanı sağlamayı hedefleyenlerin kaynağı olduğu manipülatif haberlere itibar edilmemesini, odamızdan yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınmasını bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz. Rant sağlamak isteyenlere geçit vermeyeceğimizi, taksicilik mesleğinin saygınlığını ve üyelerimizin haklarını korumaya aynı kararlılıkla devam edeceğimizin altını önemle çiziyoruz.”