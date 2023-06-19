P. Karşıyaka sezonu 28 galibiyetle tamamladı

Karşıyaka, sezonu tüm kulvarlar dahil olmak üzere 28 galibiyetle tamamlama başarısı gösterdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 2 farklı kulvarda mücadele ettiği sezonu noktaladı. Yeşil-kırmızılılar, FIBA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve şampiyonluk play-off maçları olmak üzere oynanan bu 2 kulvarda toplam 47 maça çıktı. Kaf-Kaf bu süreçte Avrupa'da 8 maç oynarken 2 galibiyet 6 mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisi, Basketbol Süper Ligi'nde ise normal sezonda 30 maça çıktı ve 21 kez galip gelirken 9 kez de kaybetti. Basketbol Süper Ligi play-off serisinde ise finale kadar yükselen Karşıyaka, toplam 9 müsabaka oynadı ve 5 galibiyet 4 mağlubiyete imza atarak sezonu ikinci olarak tamamladı. Böylece Kaf-Kaf, bu sezon tüm kulvarlarda 28 galibiyete imza atarken 18'ini evinde 10'unu ise deplasmanda kazandı.