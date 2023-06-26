P. Karşıyaka'da iç transfer çalışmaları sürüyor

Karşıyaka, iç transfer çalışmalarında Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı ve Erick McCollum ve Efe Ergi Tırpancı'nın sözleşmelerinin uzatıldığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezona iddialı girmek için iç transfere öncelik verdi. Yeşil-kırmızılılar, play-off finalleri biter bitmez takımdaki oyuncularla sözleşme görüşmelerine başlandı. İzmir temsilcisi, Erick McCollum'un sözleşmesini 1 yıl, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı ve Efe Ergi Tırpancı'nın sözleşmesinin de 2'şer yıl daha uzattığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Karşıyaka'nın iç transfer çalışmalarının ardından rotayı dış transfere çevirip, teknik heyetin raporları doğrultusunda kadroyu güçlendireceği öğrenildi.