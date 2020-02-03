Paçacı Fazıl Usta'dan sağlık ve şifa kaynağı lezzetler

Paçacı Fazıl Usta Yeni Girne Şubesi İşletmecisi Hakan Onur, birçok hastalığa iyi gelen ve özellikle gelişim çağındaki çocuklara büyük fayda sağlayan paça çorbasının, günün her saatinde sevilerek tüketildiğini söyledi.

Dedesinden gelen lezzetli tarifleri bugün de İzmir ve Diyarbakır'daki restoranlarında müşterilerine sunduklarını dile getiren Paçacı Fazıl Usta Yeni Girne Şubesi İşletmecisi Hakan Onur, “Doğu mutfağının en çok sevilen lezzetlerinin başında paça çorbası geliyor. Paça çorbasını kemik suyunda 16 saat boyunca ağır ateşte kaynatarak pişiriyoruz. Çorbalarımız tamamen doğal ve sağlıklı bir şekilde hazırlanıyor, hiçbir katkı maddesi eklenmiyor. Paça çorbası, özellikle gelişme çağındaki çocuklar için son derece faydalıdır. Kemik gelişimine, vücudun kan yapmasına yardımcı olur. İçindeki vitamin ve minerallerle, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Çocukların yanı sıra hamileler ve yeni doğum yapanlara, kırık kemiği olanlara da tavsiye edilir. Soğuk algınlığına da iyi gelir” diye konuştu.

“Çorba ve et yemeklerinde iddialıyız”

Diyarbakır'a özgü lezzetlerin en büyük sırrını malzeme kalitesi olduğunu da söyleyen Hakan Onur, “Biz etlerimizi Diyarbakır'da doğal ortamda taze otlarla yetişen koyunlardan elde ediyoruz. Anneannelerimizin bizlere evde yaptığı yemeklerin lezzeti ve kalitesinin aynısını, biz de müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Et yemekleri konusunda da iddialı olduklarını dile getiren Hakan Onur şunları söyledi: “Paça çorbası çeşitlerinin yanı sıra; Diyarbakır'a özel lezzetleri de müşterilerimize sunuyoruz. Mumbar, şırdan, kaburga dolması, içli köfte, ekşili kuru dolma, tandır, kavurma, haşlama, kış aylarına özel ayvalı kavurma ve çorba çeşitlerimiz çok beğeniliyor. Atom paça ve ekmek üstü paça yemeklerimiz de talep görüyor. Etlerimizi, baharatlarımızı ve diğer malzemelerimizi özenle seçiyoruz. Hijyene büyük önem veriyoruz. İzmir'de 3 yıldır hizmet veriyoruz. Yeni Girne şubemizde ise 8 aydır müşterilerimizi ağırlıyoruz. İzmirliler de bu lezzeti benimsedi. Dedemizden babamızdan gördüklerimizi bizler de çocukları ve torunları olarak uygulamak için çalışıyoruz. Her yaşa hitap ediyoruz.”

Üçüncü kuşak

Paçacı Fazıl Usta Diyarbakır Merkez İşletmecileri Muzaffer ve Mustafa Onur da, doğu mutfağına ait lezzetleri üçüncü kuşak olarak yılladır müşterilerine sunduklarını dile getirdi. Muzaffer ve Mustafa Onur, 1960'da Cemil Usta ile başlayan lezzet yolculuğunda başta paça çorbası olmak üzere, kuzu ve süt dana etinden yapılan Diyarbakır'a özgü yemeklerle damaklarda benzersiz tatlar bıraktıklarını kaydetti.