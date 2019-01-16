Paha biçilemeyen 700 parça eser artık ana vatanında

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Lidya dönemine ait olduğu tahmin edilen Yusufdere Tümülüsü'nden 90 yıllardan kaçak kazıyla çıkartılıp geçmişte İzmir Arkeoloji, Efes ve Çeşme müzelerinde sergilenen paha biçilemeyen 700 parça tarihi eser yeniden Ödemiş'e getirildi. Ziynet eşyaları, altın ve bronz objeler ve pişmiş topraklardan oluşan eserler, önümüzdeki günlerde Ödemiş Müzesi'nde sergilenecek.

Ödemiş Kaymakamlığı Toplantı Salonunda, "Küçük Menderes'in Büyük Mirası" ile ilgili düzenlenen basın toplantısında, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu ve Ödemiş Müze Müdürü Feride Kat, tarafından paha biçilemeyen 700 parça tarihi eser tanıtıldı.

Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu, İzmir Arkeoloji Müzesi, Efes Müzesi ve Çeşme Müzesi'nden getirilen eserlerle ilgili olarak, "Ödemiş'in eseri olmakla birlikte, başka müzelerde sergilenen birtakım eserlerin tekrardan müzemize kazandırılması bizim için büyük önem taşıyor. Ödemiş'in Yusufdere Mahallesi'nde 2 bin 500 yıllık yığma bir mezar tepesi (Tümülüs) bulunmaktadır. Burası 40 metre çapında 14 yüksekliğinde. Burada bulunan eski eserler defineciler tarafından 90'lı yıllarda tahrip edildi. Müze müdürlüğümüze yapılan bir ihbar neticesinde, kurtarma çalışmaları müze müdürlüğü tarafından yapıldı. Tümülüs'e girildi. Tümülüs'ün kırılıp tahrip edildiği, içerisinde elimizde bulunan resimlerdeki eserlerin olmadığı görüldü. Daha sonra, bir detay araştırması için müze müdürlüğü tarafından, bakanlığımızdan bir kazı izni daha alındı" dedi.

Kaymakam Dayıoğlu, "Burada ikinci bir çalışma yapıldı. Topraklar arasında altın yapraklar ve seramik parçalarının bir kısmı bulundu. Bu bulunan eserlerde müzeye getirildi. Müze müdürümüz Efes'te çalışırken, orada Küçükmenderes bölgesinde bulunan tarihi eserleri gördüğü için bunların Ödemiş'e getirilmesi için bakanlık nezlinde girişlerde bulunuldu. Efes'teki Küçükmenderes'e özellikle Ödemiş'e ait tarihi eserler müzemize getirildi. Tümülüs'te bir çalışma yapıldı. Birçok seramik parçaları bulundu. Efes Müzesi depolarında bulunan seramiklerin eşleşmesi yapılması için bakanlıktan izin alındı. Eşleşme yapıldığı zaman, Ödemiş'teki seramiklerin üstündeki kırığa tıpatıp uyuduğu tespit edildi. Daha sonra, buradaki eserlerin bir kısmı da Çeşme Müzesi'nde olduğu ihbar üzerine, tekrar eşleşmeler başladı. Hem Çeşme Müzesi'nde hem de Efes Müzesi'nde bunların etrafında ‘1992 Ödemiş ve çevresi' diye yazılı belgeler ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

Üç ayrı müzeden getirtildi

Eşleşmelerden sonra, Tümülüs'te bulunan parçaların buradakilerle eşleştiği görülünce, bulunan tüm eserlerin aslında Ödemiş'te yapılan kaçak kazalardan sonra koleksiyoncular tarafından toplandığını ve bunların Efes Müzesi'ne ve Çeşme Müzesi'ne götürüldüğünün ortaya çıktığını anlatan Kaymakam Dayıoğlu, şöyle devam etti:

"Kültür Bakanlığının bir projesi vardı ‘Eserler yerinde sergilensin' diye. Müze müdürümüz Feride Hanım bu konuyla ilgili çalışma başlattı. Ödemiş'ten götürüldüğü tespit edilen bu eserlerin tekrar Ödemiş Müzesi'ne kazandırılması için uğraşıyor. Aşağı yukarı 700 parça çok kıymetli tarihi eser tekrar Ödemiş Müzesi'ne getirilmiş durumda. Şu anda, bunları sergilemiyoruz. Sergileyebilmek için bunlarla ilgili vitrin düzenlemesi yapılması lazım. Bakanlıktan, konuyla ilgili ödenek talep edildi ve ödenek geldikten sonra bunların sergilenmeye başlanacak."