Pala: 'Engelliler için yapılanlar yeterli değil'

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Engelliler Komisyonu Başkanı Musa Pala, ülkemizde yaşayan engellilerin büyük çoğunluğunun toplumdan soyutlanmış halde olduğunu ifade ederek, engellilere yönelik hem merkezi ve hem de yerel idareler tarafından yapılan çalışmaların yeterli olmadığını söyledi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle açıklama yapan Pala, Türkiye'de engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmeye çalıştı. Pala; "Türkiye'de engellilerin karşılaştıkları sorunları sıralayacak olursak; mimari engeller, toplu taşımadan yararlanamama, istihdam olanaklarından yararlanamama gibi hem ekonomik hem sosyal yaşamdaki destekleri yetersizdir. Engelliler, eğitim hakkını kullanma hususunda da sorunlar yaşamaktadır. Engelliler için özel okulların engel çeşidine göre düzenlenmemesi, eğitim olanaklarına fiziksel veya mali nedenlerle ulaşılamaması söz konusudur. Ülkemizde halen engellilerin büyük bir kısmı toplumdan soyut bir şekilde hayatlarını sürdürmektedir'' dedi.

"Engellilerin iş hayatına katılımı çok az"

Engellilerin iş hayatındaki yerine değinen Pala, "Ülkemizdeki engellilerin iş hayatına katılımları halen çok yetersizdir. Engellilerin iş ve sosyal hayata daha çok katılmaları için başta eğitim olmak üzere uzun vadeli plan ve programlar oluşturulmalı, bu plan dahilinde hareket edilmelidir. Bu konuda kamu, özel sektör, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının üzerlerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir'' dedi.

Pala, şöyle devam etti: "Ülkemizde binalar, yollar, toplu taşıma araçları, fabrikalar yapılırken, şehirler kurulurken engellileri de unutmamak gerekir. Onlara ayrı bir yaşam alanı değil, bu yapılan yaşam alanlarının onlara uyarlanması gerekmektedir. Böylelikle engellilerin yaşama dahil olmaları sağlanacaktır. Toplum düzenini kurarken ayrıştırmacı değil birleştirici, tüm kesimlerin bir arada, eşit ve adaletli bir şekilde yaşamaları için çalışılmalıdır. Ülkemizde son yıllarda hükümetimizin çıkarmış olduğu ekonomik ve sosyal haklar, yasalar ile bir nebze olsun rahatlayan engellilerin yaşamlarında halen birçok eksikler vardır. Bunların başında ise 2022 engelli aylığının yetersiz olması, evde bakım maaşının verilmesindeki kriterlerin eksik ve yanlış olması, cihaz ortez ve elektrikli sandalye alabilme şartlarının çok zor ve yetersiz olması gelmektedir. Bu tablodan da anlaşılacağı gibi ülkemizde engellilerin hayatında birçok iyileştirmeler olmasına rağmen hala çok önemli eksiklerimizin olduğunu görmekteyiz. Bunun için hükümetimizin, özel sektörümüzün, sendikaların, derneklerin, konfederasyonların, sivil toplum kuruluşlarının daha fazla çaba ve mesai harcamaları gerekmektedir. Toplumu bir insan vücuduna benzetirsek biz engelliler de bu vücudun bir organıyız, eğer ki vücutta bir organ eksik ise o toplum eksik demektir."

"Dünya nüfusunun yüzde 15'ini engelliler oluşturuyor"

Tüm engellilerin 10-16 Mayıs Engelliler haftasını kutlan Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Engelliler Komisyonu Başkanı Musa Pala, "Dünya nüfusunun yüzde 15'i yani yaklaşık 1 milyar kişi engelli bireylerden oluşmaktadır. Bu yüzden Engelliler Haftası yalnız ülkemizde değil Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede aynı zamanda çeşitli etkinliklerle anılır. Ülkemizde engelliler haftası çeşitle etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu haftada kamu sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun farkındalığını artırmak için, yüksek sesle ‘biz de varız ve bu toplumun bir parçasıyız' deriz. Önümüzdeki süreçte kutlayacağımız Engelliler Haftasında tüm eksiklerin giderilmiş olmasını temenni ediyorum. İşte o zaman engelliler haftasını tam manası ile kutlamış oluruz" diye konuştu.