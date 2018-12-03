Pala'dan engelli sorunlarına mercek

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında açıklama yapan Sağlık-Sen 1 No'lu Şubesi Engelliler Komisyonu Başkanı Musa Pala, engellilerin de bir birey olduğunun unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

“Engelli, fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlanan kişidir” diyerek engelli tanımını yapan Sağlık-Sen 1 No'lu Şubesi Engelliler Komisyonu Başkanı Musa Pala, her yedi kişiden birinin engelli olduğuna vurgu yaptı. Türkiye nüfusunun yüzde 12,29'unu engellilerin oluşturduğunu hatırlatan Pala, Türkiye'de engellilerin karşılaştıkları sorunlar hakkında şunları söyledi: "Mimari engeller, toplu taşımadan yararlanamama, istihdam olanaklarından yararlanamama gibi sosyal yaşamdaki destekleri yetersizdir. Engelliler,eğitim hakkını kullanmada sorunlar yaşamaktadır. Eğitim hayatında engelliler için özel okullar gibi hem engel çeşidine göre düzenlenmemesi, hem de eğitim olanaklarına fiziksel veya mali nedenlerle ulaşamama söz konusudur."

"İstihdamda dezavantajlılar"

Engellilerin çalışma isteğini sadece para kazanmak olarak değerlendirmenin çok yanlış bir bakış açısı olacağına vurgu yapan Pala, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kişisel doyumu, mutluluğu ve aile ilişkileri gibi pek çok faktörü etkiler. İstihdamdaki en dezavantajlı kesimlerden biri de hiç şüphe yok ki engellilerdir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ve ekonomik yapısı engellilerin çalışma hayatındaki var oluşlarının üzerindeki etkisi büyüktür. Engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar gibi çalışma hayatında da bir çok zorluklar yaşamaktadır. İş hayatındaki başta gelen en büyük sorun ise iş bulamamaktır. Son yıllarda çıkan yasalar, teşvikler ile iş bulma olanağı bir nebze olsun rahatlamış olsa bile bu alanda daha çok yol alınması gerekmektedir. Bu konuda başta kamu olmak üzere özel sektör, sivil toplum örgütleri, sendikaların üstlerine büyük görevler düşmektedir. Engellilerin iş hayatındaki yaşadıkları sıkıntılara değinecek olursak, başta iş yeri mimarisi engelleri, stres, engellilere ön yargılı yaklaşma, yöneticilerin bir engelli ile çalışma adaptasyon sorunu, iş yerine ulaşım sorunu, diğer çalışanların uyum sağlamak gibi başlıca sorunları vardır."

"Engelliler fırsat eşitliği ister"

Pala, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Engelliler yaşadığı topraklarda devletinden, halkından başta saygı, sevgi, fırsat eşitliği ister. Acınmasını değil hak ettiği insanca yaşama hakkının verilmesini bekler. İster engelli olun isterse engelsiz insanca yaşamak herkesin hakkı. Her insan hayatının bir yerinde bir engelli ile tanışmalı onun hayatına girmeli. Dünyayı, hayatı onun penceresinden seyretmeli biraz. Bu, o insanın hayatında eksik olan bir parçayı tamamlayacak, hayatına bir farklı lezzet ve farkındalık katacaktır. Engelliler gece gökyüzündeki yıldızlar gibidir, hayatınıza bir parça ışık ve güzellik katan özel insanlardır."