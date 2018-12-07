Palyatif hasta ve hasta yakınlarına öğrencilerden müzikli moral

İzmir'de, Ödemiş Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi'ni ziyaret eden lise öğrencileri, hasta ve hasta yakınlarına söylediği şarkılarla moral verdi.

İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İMTAL) öğrencileri, Ödemiş Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisi'nde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarına moral ziyareti yaptı. Ziyarette hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden öğrenci ve öğretmenler, şarkılarda söyledi. Müzik öğretmenlerinin çaldığı ezgilere eşlik eden öğrenciler, hasta yakınlarını zaman zaman duygulandırırken, zaman zaman da neşelenip oynamalarına sağladı.

Başhekim palyatif hastalığını anlattı

Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Koçak, palyatif bakım servisi hakkında bilgi verdi. Koçak, "Palyatif bakım, mevcut hastalıkları nedeni ile tam olarak iyileşemeyen veya yaşam sonunda desteğe ihtiyacı olan hastalara yardım etmeyi amaçlayan bir tıp alanıdır. Aynı zamanda ‘destekleyici bakım' olarak da bilinir. Hastanın acı çekmesinin giderilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına odaklı bir bakım şeklidir. Ödemiş Devlet Hastanemizde böyle bir servisin bulunması hem hastalar için hem de hasta yakınları için bir nimettir" dedi.

Palyatif Servisi Sorumlu Doktoru Uz. Dr. Bilge Kayhan da, şöyle konuştu:

"Servisimizde kötü durumdaki hastalarımızın yakınları da refakatçi olarak kalıyorlar. Onların zaman zaman moralleri düşüyor. Burada, ‘Hastanız için yapabileceğimiz bir şey yok, alın evinize götürün' denilen hastaların ağrı ve diğer sıkıntılarının azaltılması üzerinde durulur. Yaşamın sonunda, hastalığı iyileştirme amaçlı tedavilerin amacına ulaşamadığı durumlarda palyatif bakım devreye girer ve hastanın şikayetlerine yönelerek yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Öğrencilerimizin bu ziyareti hasta yakınlarımız için çok değerlidir."