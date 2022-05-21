Pamucak sahilinde ilk tiyatro oyunu: “Bir Baba Hamlet”

Selçuk Pamucak Sahili ilk kez bir tiyatro oyununa ev sahipliği yaparken, ünlü oyuncular Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu'nun rol aldığı oyun Selçuklular tarafından büyük beğeni ile izlendi.

Selçuk'un farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerle ilham veren kenti tanıtan Selçuk Belediyesi, bu kez Pamucak sahilini sanata açtı. Etkinliğe katılan binlerce sanatseverin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren tiyatro oyuncuları, eşsiz bir sahilde oyun oynamanın kendileri için de farklı bir deneyim olduğunu dile getirdiler.

Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin nişanesi sayılan kavuğu oyuncu Rasim Öztekin'den devralan Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu ‘Bir Baba Hamlet' oyununda gösterdikleri başarılı performansları ile ayakta alkışlandı. Shakespeare tarafından yazılan Hamlet'in postmodern uyarlaması olan Bir Baba Hamlet'te iki oyuncu, günümüzde yaşanan birçok soruna mizahla ve hicivle değindi. Oyun, konusuyla olduğu kadar zengin dekoru ve müzikleriyle de seyircilerin beğenisini topladı.

Oyunun sonunda sahneye çıkarak oyuncuları tebrik eden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Sanatçı bir şeyleri, hayatın olağan akışını en iyi anlatandır. Bize ayna tutan sanatçılarımıza teşekkür ederiz. Böyle sanatçılar olduğu için inanılmaz mutluyuz. Işığınız hiç sönmesin” dedi.