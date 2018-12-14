Pamukta çıkış yolu aranıyor

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ana ham maddesi pamuğun kaderinin belirlendiği Uluslararası Pamuk İstişare Komitesinin (ICAC) 77'inci genel kurul toplantısı, Fil Dişi Sahili'nde gerçekleştirildi. 2018-2019 sezonunda, dünya pamuk tüketiminin 27,5 milyon tona ulaşacağı ifade edildi. Ana teması, "Pamukta Zorluklar; Akıllı ve Sürdürülebilir Çözümler" olan 77'inci genel kurul toplantısı; pamuk üretim, tüketim, stok, ihracat, ithalat ve fiyatlar konusunda güncel bilgiler verildi.

Biyoteknolojik pamuklara karşı haşere direnciyle mücadele, küçük ölçekli çiftliklerdeki drone ve robotların kullanımları, çiftçilerin pamuk yan ürünlerinden ek gelir elde edebileceği, bilgiler ve medyada pamuk endüstrisi hakkında yapılan yanıltıcı iddialara karşı bilgiler aktarıldı.

Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi'nde, ayrıca dünya genelinde tekstil sektörünün elyaf tüketiminin 2020 yılında 105,5 milyon ton, 2025 yılında ise 121 milyon tona ulaşacağı öngörüsünde bulunuldu. Dünyanın elyaf talebininse 2017 yılı ile 2025 yılı arasında 25,5 milyon ton artacağı kaydedildi.

Pamuk üretimi neden azaldı?

Dünyanın 2017-2018 sezonunda, küresel pamuk üretiminin bir önceki sezona göre yüzde 17 artarak 26,75 milyon tona yükseldiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ICAC Genel Kurulunda, 2018-2019 sezonu için ise ekim alanlarındaki daralma, suyun yetersizliği ve verimlilikte ekstra bir iyileşme beklenmediği için küresel pamuk üretimin azalarak 26,12 milyona düşmesinin beklendiğinin ortaya konulduğunu ifade etti.

Büyük pamuk üreticisi ülkelerde pamuk ekim alanlarında azalma beklendiğini anlatan Eskinazi, "Birçok büyük pamuk üreticisi ülkelerde pamuk ekim alanlarında azalma beklendiği dillendirildi. Bunun nedenlerinin de; devam eden haşere sorunları, olumsuz hava koşulları, suyun yetersizliği ve hükümet politikalarındaki değişiklikler olarak belirtildi. Bu nedenle küresel pamuk ekim alanının bir önceki sezona göre yüzde 1'lik bir azalma ile 33,6 milyon hektar olarak öngörüldüğü ortaya kondu" dedi.

Pamuk tüketimi, 2017-2018 sezonunda yüzde 9'luk artışla, 26,81 milyon tona ulaştığını hatırlatan Eskinazi, 2018-2019 sezonunda ise yüzde 3 artarak 27,5 milyon tona yükseleceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin güçlü olduğu organik pamuk üzerine yürütülen World Cafe oturumunda; çiftçi ekonomisi, ekoloji ve çevre, inovasyon ve AR-GE, organik tohum üretimi, çeşitlendirme ve politikalar üzerine sohbetler gerçekleştirildi. Oturumda, organik pamuk üretim verimliliğinin geliştirilmesi konusunun hala önemli bir araştırma gerektirdiği, öneri olarak üretim ve organik pamuk pazarlamasını kolaylaştırmak amacıyla organik pamuk tohumu üretimi ve çırçırlama için belli bölgelerin belirlenmesi gerektiği ve organik pamuk pazar istihbaratının güçlenmesi gerektiği dile getirildi.

Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi (ICAC) Toplantısında, gündeme gelen bir diğer konu ise 2020 yılında Ticaret Bakanlığı Koordinasyonu ve Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile İzmir'de gerçekleşecek olan 7. Dünya Pamuk Araştırma Konferansı oldu. 7. Dünya Pamuk Araştırma Konferansı'nın verimli geçmesi adına, ICAC yetkilileri ile bir toplantıda gerçekleştirildi.

Stoklarda gerileme tehlikesi

Dünya pamuk stok miktarlarının 2018-2019 sezonu başlangıcında, bir önceki sezona göre sabit kalacağı bilgisini paylaşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, sezon içinde tüketimin üretimden fazla olacağını bu nedenle stok miktarlarının aşağı yönlü gideceğini ifade etti. Eskinazi, pamuk fiyatlarının 2017-2018 sezonunda ortalama 88 cent/lb olduğunu, 2018/19 sezonu tahmininin ise 85 cent/lb olacağı yönünde öngörüler paylaşıldığını sözlerine ekledi.

Türkiye dördüncü ülke olacak

Pamuk tüketiminde en yüksek tüketimin 9,2 milyon ton ile Çin'de olması beklenirken, ikinci en büyük tüketici Hindistan'da 5,25 milyon ton pamuk tüketilebileceği belirtildi. Pakistan 2,3 milyon ton pamuk tüketimi ile üçüncü olurken, Türkiye'nin 2018-2019 sezonunda 1,7 milyon ton pamuk tüketimi ile dünya dördüncüsü olması bekleniyor.