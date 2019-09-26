Pamukta tüccar krizi

İzmir'in Foça ve Menemen ilçesinde pamuk yetiştiriciliği yapan üreticiler, tüccarların fiyat politikasını eleştirdi.

Bu kapsamda Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, Foça AK parti İlçe Başkanı İrfan Çalışkan'ı ziyaret ederek sorunlarını anlattı, yardım istedi.

Foça AK parti İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş'ı ağırlayarak pamuk üreticilerinin sorunlarını dinledi. Demirbaş, ziyaretinde destek beklediklerini de bildirdi.

Saim Demirbaş, yaptığı açıklamada, "Çiftçi olarak son yıllarda çok zor günler geçiriyoruz, maliyetler yüksek; ancak çiftçi, tüccarın insafına bırakılmış durumda. Pamukta yüzde 42,45'lerde olan randımanlar, 38-36'lara çekilmiş durumda. Bu da üreticinin eline geçen parada ciddi bir düşüşe neden oldu. Şimdiki randımanlarla çiftçinin eline geçecek olan para üreticinin üretim maliyetini karşılamıyor devletimizden bu konuda destek istiyoruz" dedi

"Kafasına göre belirleyince üreticinin üretim maliyetini karşılamıyor"

Foça AK parti İlçe Başkanı İrfan Çalışkan, kendisine sıkıntıların aktarılmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Konu ile yakından ilgileniyoruz. Genel Başkan Yardımcımız İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve Yaşar Kırkpınar milletvekillerimiz konu hakkında bilgi sahibi. Serbest piyasa ekonomisine dayanarak, randıman numaralarını kendileri belirleyen tüccarların ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Sulamadan kaynaklı sıkıntılar ortada birde tüccar randımanı kafasına göre belirleyince üreticinin üretim maliyetini karşılamıyor. Bu konuda AK Parti olarak gereken girişimlerde bulunacağız."