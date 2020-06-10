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Pandemi döneminde pis tuvaletlere tepki

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Ulucak beldesindeki pazar yeri esnafı ve vatandaşlar, tuvaletlerin pisliğine tepki gösterdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Ulucak beldesindeki pazar yeri esnafı ve vatandaşlar, tuvaletlerin pisliğine tepki gösterdi.


İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Ulucak beldesindeki pazar yeri tuvaletlerinin görüntüleri pes dedirtti. Tuvaletlerin pisliğinden şikâyetçi esnaf Murat Tomtom (45), “Başka pazarlara da çıkıyoruz, hiç böyle bir pislikle karşılaşmadık. Bu tür sıkıntılar yaşamadık. Güvenlikleri var, parasını veriyoruz, karşılığında hizmetini alıyoruz. Hizmetini ver biz karşılığını vereceğiz. Özellikle pandemi döneminde bu pislik hiç olmuyor. Tuvaletleri paralıya çevirsinler ama yeter ki ilgilenip temizletsinler. Geceleri tuvaletlere girmeyip tezgâhıma pisliyorlar. Biz kendimiz temizlemeye çalışıyoruz. Esnafın eşyalarına zarar veriyorlar, çalıyorlar. Belediye pazar yeriyle ilgilenmiyor. Çok güzel bir pazarımız var ama kıymeti bilinmiyor. En azından belediye ilgilense, temizletse iyi olacak. Belediyeden esnafın yanında olmasını ve bu durumla ilgilenmesini istiyoruz” dedi. Başka bir vatandaş “Pandemi dönemindeyiz. Ellerimiz kirleniyor, yıkayamıyoruz. Sular akmıyor, tuvaletler berbat durumda. Biz bu durumdan memnun değiliz” diye konuştu.

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