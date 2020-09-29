Pandemi döneminde yaşanan stres saç sağlığı sorunlarını artırdı

Korona virüsü tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken, virüs çevresel ve psikolojik etkileriyle de insanlığı olumsuz etkiliyor. Bunların en başında da saç sağlığı geliyor. Pandemi döneminde yaşanan aşırı stresin saç sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Özel Demiderm Polikliniği Saç Ekim Direktörü ve Halkla İlişkiler Müdürü Yasemin Gülgör, "Salgın döneminde saç dökülmesi, saçlarda güçsüzlük şikayetiyle çok sayıda kişi saç sağlığı merkezlerine başvuruyor" açıklamasında bulundu.

Yasemin Gülgör, "İçinden geçtiğimiz bu pandemi döneminde tüm birimlerimizde hijyen duyarlılığımızı hat safhaya çıkardık. Operasyon sonrası hastalarımızı da tek kişilik odalarımızda dinlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Nasıl beslenmeli?

Saç sağlığını korumak için önerilerde bulunan Gülgör, şöyle devam etti:

"Ispanak, brokoli gibi sebzeler A ve C vitamini zenginidir. Koyu ve yeşil yapraklı sebzeler, vücuda kalsiyum ve demir sağlar. Sebum salgılanmasına yardımcı olur. Havuç; A vitamini açısından mükemmel bir kaynaktır. Evinizde salatalarınıza bol bol ilave ederek zengin salatalar yaparak saçlarınızın bakımlı olmasını sağlayabilirsiniz. Tam tahıllı ekmekler, çinko ve demir açısından oldukça zenginlerdir. İçeriğindeki B vitamini sayesinde saçların gereksinim duyduğu vitaminleri vermiş olursunuz. Yumurtayı ister kırın, ister haşlayın nasıl tüketmek istiyorsanız o şekilde tüketebilirsiniz yeter ki tüketin; çünkü saçlarınız açısından oldukça zengin bir protein kaynağıdır. Ceviz ve fındık omega 3 yağ asitleri içerir. Saç dökülmelerine karşı kalkan görevi görmektedir. Ara öğünlerde ceviz, fındık ve badem tüketebilirsiniz. Tavuk içeriğindeki protein sayesinde saçlarınızı sağlığına kavuşarak canlanmasına yardımcı olur. Süt ürünleri düşük yağlı süt ve yoğurt saç sağlığı açısından çok önemlidir. Protein alımı için ara ve ana öğünlerde muhakkak tüketilmelidir. Balık B6 açısından zengindir. Patates B4 vitamini bakımından zengindir ve saç folikülleri için oldukça önemli ve besleyicidir. Baklagiller; çinko protein ve vitamin açısından oldukça zengindir. Saçlarınızın sağlıklı uzamasına yardımcı olacaktır. Saçlarınızı her gün yıkamak yerine 3 günde bir yıkamakta önemlidir."