Pandemi sorunlarından ilham alan tasarımlar

Öğrenciler, pandemi nedeniyle daha da önemli hale gelen geri dönüşümden evdeki yeme deneyimini ev dışı ortama taşıyan gıda ünitesi tasarımına, dezavantajlı çocuklar için montaja hazır çalışma alanından bebek beslenmesine yönelik elektrikli ev aletine tasarımına kadar birçok projeye imza attı.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin, geçtiğimiz dönem geliştirdikleri projelerden oluşan seçki, çevrimiçi sergiyle görücüye çıktı. Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkan V. Dr. Öğretim Üyesi Tolga Benli, temel tasarım derslerinin yanı sıra stüdyo derslerinde özellikle pandemi döneminde önemi daha da ortaya çıkan problemlere yönelik tasarımların ortaya çıktığını söyledi. Tolga Benli, “Pandemi döneminde ikinci yarıyılı geride bıraktık ve bu beklenmedik durum, bizi tasarım stüdyolarının kapılarını kapatıp tasarım eğitimini pek de aşina olmadığımız çevrimiçi platformlarda yürütmeye zorladı. Bu zorlu süreç aynı zamanda tasarım eğitiminde yeni yöntemler, yeni araçlar ve yeni iletişim biçimleri deneyimlememizi sağladı. Eğitim sürecinin çıktılarının sergilenme şekli de bu yeni durumdan kaçınılmaz olarak etkilendi. Bu nedenle geçmiş yıllarda fiziksel olarak ziyarete açtığımız öğrenci projeleri sergisini bu yıl çevrimiçi ortama taşıdık. Hepimiz için sıra dışı ve beklenmedik olan bu dönemin en kısa sürede sona ermesini ve gelecek yıllarda öğrenci projeleri sergilerimizi sosyal ve fiziksel mesafeler olmadan gerçekleştirmeyi umut ediyoruz” dedi.

Can Güvenir ve Arş. Gör. Kardelen Aysel yürütücülüğündeki Endüstriyel Tasarıma Giriş, Efe Türkel yürütücülüğündeki Temel Tasarım 1, Sevi Merter ve Egemen Tamcı yürütücülüğündeki Endüstriyel Tasarım Stüdyosu 1, Selen Devrim Ülkebaş Tüzen ve Serpil Sedef Erdem yürütücülüğündeki Endüstriyel Tasarım Stüdyosu 3, Ece Güçer ve Arş. Gör. Atabey Güneç yürütücülüğündeki Endüstriyel Tasarım Stüdyosu 5 derslerinde birbirinden farklı yeni tasarımlara imza attı. Öğrencilerin bu derslerde üzerinde çalıştıkları bazı konular ise şöyle:

İlkokul çocukları için açık kaynaklı montaja hazır çalışma alanı

Bu projeyle dezavantajlı ilkokul çocukları için açık kaynaklı, montaja hazır çalışma alanı mobilyası tasarlandı. Her öğrenci, kendi hedef kitlesini seçerek buna uygun çalışma mobilyası fikirleri geliştirdi. Ortaya, çocukların hem oyun hem çalışma alanlarına dönüşebilen kolay üretilebilir, kolay kurulup sökülebilir, tekrar kullanılabilir ve kullanım ortamına uygun tasarımlar çıktı.

Bebek beslenmesine yönelik elektrikli ev aleti tasarımı ile bebeklerin sağlıklı beslenmesi, onların bakımından sorumlu tüm kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak ürün tasarlanması amaçlandı. Öğrenciler; pratik ve kompakt, doğramadan pişirmeye vb. birden fazla işlevi kısa sürede yapabilen tasarımlar ortaya çıkardı.

Pandemi öncesindeki dönemde öğle aralarında restoran veya kafelerde tüketilen öğünler pandemi ile birlikte yerini daha çok evden yemek getirme eylemine bırakırken öğrenciler; hijyenik koşullar sağlayan depolama, taşıma, koruma, beslenme ve servis etme eylemlerini yerine getirecek evdeki yeme deneyimini ev dışı ortama da taşıyacak ürünler tasarladı.