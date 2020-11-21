Pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle göz tedavisini aksatmayın

Dr. Bilgehan Sezgin Asena, "Hekimler olarak pandemide ve sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde de görevimizin başındayız. Herkesin bilmesi gerekir ki sokağa çıkma yasağı dahi olsa sağlık sorunlarınızın doktorunuza ulaşarak belirtilmesi ve tedaviye başlanması önem taşımaktadır" dedi.

Ertelenen sağlık tedavilerinin yeni sorunları beraberinde getireceğini ifade eden Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, özellikle bazı göz hastalıklarında geri dönülemeyecek görme kayıplarının ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Pandemi nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğini vurgulayan Asena, "Yaşamın normal akışı bozuldu, can kayıpları yaşandı. İnsanların öncelikleri değişti ve sağlıkta erteleme eğilimine girildi. Bu durum tedavisi devam eden göz hastalığına sahip kişilerde olumsuz sonuçlara neden oldu. Sağlık beklemeye gelmez, tedavilerin aksaması geri dönülmez kayıplar oluşturabilir. Burada en önemli olan konu, göz hekimi ile iletişimi kesmeden tedavi süreçlerine ilişkin kararı göz hekimine bırakmaktır” dedi.

Tedaviyi ertelemek yeni sorunlara yol açabilir

"Özellikle ameliyat seviyesine gelmiş katarakt hastalarında görmenin tamamıyla kaybı söz konusu" diye konuşan Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, "Katarakt tedavi edilmezse göz tansiyonu ve iltihabi durumlar gibi ek sorunlar oluşabiliyor. Geç kalındığında ameliyat olsa bile görmenin geri dönmesi şansı azalabiliyor. Sarı nokta ve şeker hastalığı, damar tıkanıklığına bağlı olarak retina bozukluklarına neden oluyor ve iğne tedavisi gerekiyor. Bu tedavilerin uzun süre ertelenmesi geri dönülemez görme azalması veya tedaviye cevap alınamaması gibi sonuçlar doğurabiliyor. Retina hastalıklarının birçoğunun genellikle hızlı tedavi edilmesi gerekiyor. Uçuşma, ışık çakmaları, gibi şikayetler retina yırtığı belirtisi olabilir. Mutlaka hasta önce muayene edilmeli gerekirse vakit kaybetmeden ameliyat edilmelidir. Glokom (göz tansiyonu) takip ve tedavisiz kaldığında körlük ile sonuçlanabilecek bir hastalıktır. Erişkin çağında görülebilecek hastalıkların yanı sıra çocuklarda da muayenenin çok uzun süre yapılmaması ek sorunlar getirebiliyor. Küçük çocuklarda göz tembelliği söz konusu ise bunun tespit edilmemesi ve 2 sene gibi bir süre ertelenmesi tedaviden alacağımız sonucu olumsuz etkileyebiliyor" ifadelerini kullandı.

Tüm branşlardaki hekimlerin pandemi sürecinde görevinin başında olduğunu ve kısıtlamalara herkesin kendisi ve çevresi için uyması gerektiğini söyleyen Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, kısıtlamaların devam etmesi gereken tedaviler konusunda bir engel oluşturmadığını ifade etti.

"Sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde de görevimizin başındayız"

Asena, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hekimler olarak pandemide ve sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde de görevimizin başındayız. Herkesin bilmesi gerekir ki sokağa çıkma yasağı dahi olsa sağlık sorunlarınızın doktorunuza ulaşarak belirtilmesi ve tedaviye başlanması önem taşımaktadır. Eğer göz şikayetiniz veya devam etmesi gereken bir tedaviniz var ise mutlaka ara vermeden tedavilerin yapılması sağlanmalıdır. Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gitmek bu durumda bir engel teşkil etmeyecektir. Pandemiye karşı tüm önlemlere dikkat edilmesi gerekiyor. Kısıtlamalara dikkat etmek hepimizin ve yakınlarımızın sağlığı için çok önemli. Ama unutmayın ki şikayetiniz varsa, tüm branşlarda sağlık hizmetleri de devam ediyor. Bu konuda mutlaka doktorunuza ulaşın; çünkü uzun süreli tedavi ertelemeleri görme kaybına varabilecek sonuçlar doğurabiliyor."