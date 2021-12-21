Pandemide İzmir'in nikâh yükünü Buca çekti

Buca Belediyesi, 2021 yılında nikâh rekoru kırmakla kalmadı, pandemi döneminde İzmir'in nikâh yükünü de çekti. Buca Belediyesi, yıl içinde tam 3 bin 498 çiftin hayatlarını birleştirirken, bu çalışmalar teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Korona virüsü ile mücadele sürecinde birçok belediye nikâh hizmetlerini durdururken, bu hizmeti aralıksız olarak sürdüren Buca Belediyesi, kent genelinde en başarılı işlemleri yaptı. Zaman zaman Başkan Erhan Kılıç'ın da cübbe giydiği nikâhlar, İzmir'in yükünü de çekti. Belediye Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesindeki bir müdür ve dört nikâh memuru, 1 Ocak 2021-1 Aralık 2021 tarihleri arasında düğün salonlarının yanı sıra, Yıldız Mahallesi ve Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezindeki nikâh salonlarında tam 3 bin 498 çiftin nikâhlarını kıydı.

Buca Belediyesi, yabancı uyruklu çiftlerin de uğrak noktası oldu. Birçok yabancı uyruklu çift de hayatlarını birleştirmek için Buca'nın yolunu tutmaya başladı ya da Buca'ya yönlendirildi.

Buca Belediyesinin emektar nikâh memurları, pandemi sürecinde döktükleri terin karşılığını ise teşekkür belgesi ile aldı. Çalışanlar, teşekkür belgelerini İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Dr. Yurdanur Asa'nın elinden aldı.