Pandemiden herkes gibi yazarlar da etkileniyor

Çeşme'de düzenlenen bir imza günü etkinliğine katılan çocuk kitapları Yyazarı Ali Ellikçi, pandemi nedeniyle okurlara ulaşmakta sıkıntı yaşadığını söyledi.

Çeşme'deki yazarlara kitap satışlarında yardımcı olarak destek veren bir işletmede düzenlenen imza günü etkinliğine katılan Çeşmeli Çocuk Kitapları Yazarı Ali Ellikçi, “Salgın nedeniyle bir yıldan fazla süreyle okullar kapalı kaldı. Yeni yeni açılmış olsa da alınan sıkı önlemler sonucu yazarların çocuklarla buluşma olanağı yok denecek kadar az. O nedenle yazarlar ve çocuklar mağdur durumdalar" diye konuştu.

Yazarın amacının, yazdığı kitabı okuruna ulaştırabilmek ve emeğinin, göz nurunun yerine ulaştığını görebilmek olduğunu belirten Yazar Ellikçi, "Şahsen ben çocukların kitap okuması için özveriyle çalışıyorum. Ama yeterince amacıma ulaşamadığımı görerek üzülüyorum. Pandeminin getirdiği olumsuz koşullar nedeniyle anneler ve babalar sıkıntı içindeler. Bu durumda kitap ve benzeri kültürel gereksinimler zorunlu olarak ihtiyaç listesinin dışına itiliveriyor. Salgın süresince çocuklarımızı kitapla buluşturabilmek için yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteğine ihtiyacımız var. Onların katkılarıyla çocuklarımıza okuma alışkanlığını yeniden kazandırabiliriz. Okuyan bir nesil yetiştirmek her bireyin ve her kurumun birincil görevi olmalıdır” şeklinde konuştu.